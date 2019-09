Falta picardía, sobra ingenuidad

«Vengo de Tercera, pero me lo he currado. Pido respeto»

Adrián Hernández estaba cabreado por la derrota, pero orgulloso de sus jugadores: «Ha sido el mejor partido, es normal que vayamos creciendo, tenemos muchos jugadores nuevos. Al final ha pesado la presión. Era un Córdoba-Murcia, no es lo mismo que cualquier otro partido». El entrenador grana cree que el resultado debió ser otro: «Ha sido un partido muy completo en el que hemos dominado en todas las facetas. La suerte no cae de nuestro lado. Soy competitivo y estoy jodido por la derrota, pero este es el Murcia que yo quiero, este es el camino a seguir, lo que buscábamos», asegura.

El entrenador del Murcia explica el porqué de la revolución en el once y en la convocatoria: «Buscaba hacer lo que yo sentía, no traicionarme ni tampoco a las personas que merecían jugar. Después del Algeciras me propuse ser yo, que fue lo que me ha traído hasta aquí. Me había recatado por estar en el Murcia. Con Curto y Armando no tengo ningún problema, se quedaron fuera por decisión técnica», confiesa.

Algunas críticas le están doliendo al técnico de Churra, que asegura que algunos seguidores no le perdonan que llegue desde Tercera: «Hay aficionados que pueden estar esperando a este entrenador con la guadaña por ser de Tercera. Pido respeto; vengo de Tercera, pero me lo he currado muchísimo. Lo que más me duele es que son muy pocos y que nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Tengo familia. Se puede opinar, pero para construir», aseguró Adrián.