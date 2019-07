La Fepemur sigue sin candidatos para ser el líder de las peñas S. CONESA MURCIA. Domingo, 14 julio 2019, 09:03

Amitad de junio el presidente de la Fepemur, Pablo Guzmán, anunció su dimisión por sorpresa en una reunión que se celebró en la sede de las peñas en Nueva Condomina. Los aficionados acudieron para hablar de la campaña de abonos y de otros temas de actualidad de la agrupación y se encontraron con la renuncia del presidente y de su junta directiva. Guzmán fue elegido en mayo de 2018 tras una votación en la que se impuso a Patricio Martínez y Pepe Almansa. Ahora, el desgaste acumulado por las dificultades por las que ha pasado el club grana la última temporada y distintas ocupaciones personales y profesionales le impiden «estar otro año a este nivel».

Sin embargo, a pesar de que se nombró un comité electoral, han pasado los días y el proceso para elegir un nuevo presidente que sustituya a Pablo Guzmán no avanza. Además, hasta el momento, ningún miembro de la Fepemur se ha postulado para ocupar el cargo. Patricio Martínez, presidente de la peña El 21 Grana, fue el segundo más votado el año pasado, pero asegura que todavía no ha tomado una decisión sobre si volver a intentarlo. «Está todo muy parado. Se nombró un comité electoral que tenía unos días para iniciar los trámites para las elecciones, pero no tenemos noticias de ello», explica Martínez. Pepe Almansa, que lidera la peña Los Coloraos, fue el otro candidato y ahora no puede presentarse a las elecciones. Almansa indica que una serie de «diferencias con respecto al rumbo que ha tomado la Fepemur» han acabado con su grupo y él mismo al margen. Por lo tanto, no puede volver a intentarlo. «Va a costar que alguien se presente», añade.

De momento, la Fepemur sigue más centrada en conseguir abonados para ayudar al Real Murcia con ingresos en su campaña que en buscar un nuevo presidente que dirija la agrupación.