Final feliz: Chumbi se queda

«Aquí siempre hay presión, yo ya la siento»

Si algo tiene claro el nuevo entrenador del Real Murcia, Adrián Hernández, es que el equipo grana en Segunda B no es uno más y, aunque el proyecto de la próxima temporada no tiene el coste de campañas anteriores, no hay lugar para relajarse. Así lo mostró ayer durante la comparecencia tras el primer entrenamiento del curso en Nueva Condomina. «No son las nóminas de otros años y los nombres de otras temporadas, pero en el Murcia la presión siempre está y yo ya la siento. Mi trabajo y el del cuerpo técnico es que estos futbolistas tengan más nombre del que ya tienen hoy. Mi objetivo es hacer que jugadores de un perfil más bajo, a los que nosotros les hemos visto capacidad, sean 'top' en la categoría el próximo año», dijo.

Sobre las posibles incorporaciones, el técnico grana reconoció el interés por los jugadores del Elche Jony Ñíguez y Manu Justo: «Son dos futbolistas con los que estábamos hablando, pero no sé si están hechos. No es esa mi parcela, eso lo lleva Julio Algar».