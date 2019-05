Fran Bertomeu, la última irrupción de la cantera grana Pereñíguez felicita a Bertomeu tras ganar al Melilla. / javier carrión El lateral del Murcia ha jugado como titular ante el Malagueño y el Melilla; sus buenas actuaciones recuerdan a casos como los de Mario Marín y Pina SERGIO CONESA MURCIA Viernes, 17 mayo 2019, 04:12

Si en algo coinciden los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y la afición del Real Murcia es en el deseo de que el árbitro pite el final del partido el domingo en Sevilla para acabar la temporada. Quizá el único que no tiene esas ganas de finalizar es el lateral derecho Fran Bertomeu (Alicante, 2001) que está siendo la sensación de las últimas jornadas en el equipo grana. Debutó hace apenas tres semanas frente al Almería B en la Nueva Condomina y las buenas sensaciones que dejó y su trabajo durante la semana le valieron para que Julio Algar contara con él de inicio en Málaga, en lugar de José Ruiz. Junto a Josema, la gran sensación de la temporada en lo que se refiere a canteranos, formó allí la banda derecha grana que por edad, si ambos continúan su progresión, puede asentarse con el cambio de proyecto que quieren hacer desde la directiva pimentonera.

La apuesta por jugadores como Bertomeu puede servir para que la fuga de talentos de la 'factoría grana' no sea tan numerosa y, si a los jugadores les va bien, que sea el Real Murcia el que se beneficie de un futuro traspaso como sucedió con las ventas de Sergio Escudero y Kike García. Contra el Melilla, a pesar de ser el líder de la categoría, de nuevo Algar apostó por Bertomeu como titular como parte de su apuesta por la cantera, sin tener en cuenta que se trata de un juvenil de segundo año. El jugador respondió de manera más que convincente, sin dar la sensación de que tiene 18 años como se aprecia en su cara.

Su futuro pasa por Murcia tras renovar en febrero con Pedro Cordero como director deportivo y tramitarle el club ficha profesional. Bertomeu llegó a la Nueva Condomina como cadete procedente del Kelme tras pasar por el equipo de su pueblo, el Rafal. En el juvenil de División de Honor ha sido un fijo durante toda la temporada, mientras entrenaba con el primer equipo hasta que llegó su oportunidad. Apenas ha participado en unos cuantos partidos con el Imperial, por lo que su salto ha sido directo. También ha tenido un papel destacado con la selección murciana, con la que actuó como capitán en la consecución del subcampeonato de España sub-18.

Carácter y personalidad

Julio Algar explicó las razones por las que le dio la titularidad: «Yo no pongo a Escribano y Bertomeu para cubrirme las espaldas por si perdemos. Contra el Almería me demostró que tiene carácter y personalidad. Eso sí, también hay que saber llevar todo esto y a lo mejor esta semana no juega». Además, no descarta que pueda dar el salto al primer equipo sin pasar por el punto intermedio que es el Imperial: «Quizá no tenga que pasar del juvenil al Imperial, sino al primer equipo directamente. Dependerá de lo que nos interese en cada momento y de lo que veamos que es lo mejor para que crezca». El técnico madrileño no descarta nada para el siguiente curso, pero siempre con precaución: «Podría ser el titular la próxima temporada, pero tanto con él como con Josema hay que ir con cuidado. No se les puede meter presión desde el primer día».

El caso de Bertomeu recuerda a los de otros jugadores que han salido de la cantera del Murcia y ocupaban el puesto de lateral derecho. El primero que viene a la mente de cualquier aficionado del equipo grana es el de Mario Marín, que debutó con José Miguel Campos en la última jornada de la campaña 2008-09 en Segunda. Tras un año sin oportunidades, el trágico descenso en Montilivi le sirvió para poder ocupar una ficha del primer equipo con Iñaki Alonso, pero nunca logró hacerse de manera habitual con una titularidad que se disputaba con Ander Gago. Con el ascenso a Segunda llegó su año con más minutos, aunque siempre por detrás de Molinero en la temporada 2011-12. El siguiente curso sería su último en Murcia, y en el que tuvo menos oportunidades, debido a la competencia y a que no acabó de dar el paso adelante que se esperaba en su progresión. Después pasó por las canteras de Valencia y Atlético de Madrid, tuvo una etapa de tres años en el Recreativo de Huelva y esta temporada está en el Jumilla.

Otro caso que viene a la memoria es el del murciano Juan Pedro Pina. Debutó con apenas 19 años en un partido de Copa frente al Lorca Deportiva con Manolo Preciado. Tuvo que esperar casi cuatro años su oportunidad pero le llegó en Primera con Javier Clemente, con el que jugó en una goleada grana en la Nueva Condomina al Espanyol. Semanas después fue titular en el Bernabéu y repitió de inicio frente al Mallorca. No tuvo más oportunidades y en su trayectoria ha pasado por Sangonera, Alcoyano, UCAM, La Hoya y ahora forma parte del Recreativo de Huelva. Juanjo García, Álvaro Marín y Adrián Montesinos, que esta campaña está cedido en el Mérida y tiene contrato con el Murcia, son otros laterales derechos que han salido de la cantera grana y han tenido su oportunidad con el primer equipo como ahora Bertomeu.