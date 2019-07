Fútbol | Real Murcia Francisco Tornel, nuevo presidente del Real Murcia Francisco Tornel, en una foto de archivo. / Alfonso Durán / AGM El máximo accionista del club grana sustituye a José María Almela, en el cargo desde noviembre del año pasado ANTONIO GIL BALLESTA Murcia Lunes, 29 julio 2019, 16:05

Francisco Tornel, máximo accionista del Real Murcia, es desde este lunes el nuevo presidente del club grana. Sustituye a José María Almela, que estaba en el cargo desde la salida de Víctor Gálvez en noviembre. Así lo acordó el Consejo de Administración en una reunión este lunes por la mañana, según anunció el club en un comunicado. «Hemos decidido que había que hacer un cambio y por unanimidad me han pedido que cogiera la presidencia», explicó Tornel en sus primeras declaraciones como presidente. Llega al cargo con «mucho optimismo»: «Creo que se está trabajando muy bien. Estamos llegando a acuerdos con los diferentes acreedores, el día a día prácticamente lo tenemos solventado».

«José María Almela continúa en el Consejo de Administración tras el gran esfuerzo y dedicación de estos meses. Desde el club no podemos más que agradecer enormemente el gran trabajo desempeñado y el amor mostrado a la institución», informa el club. Otra de las novedades es el nombramiento de Daniel Moreno como consejero. Será el responsable del área de Finanzas del Comité de Dirección de la entidad.

Tornel, hasta ahora consejero, ingresó en la última ampliación de capital 200.000 euros, un impulso necesario para un club en un momento delicado. Sin embargo, cuando en noviembre se constituyó el nuevo Consejo, el notario prefirió quedarse fuera. Unas semanas más tarde, sí que acabó entrando, junto a Francisco Cobacho, ante la salida de Enrique López y Stefan Settels. Más adelante, en febrero, pasó a ocupar la vicepresidencia del Consejo de Administración, puesto en el que permanecía. Hasta ahora, que «asume el cargo de presidente para esta nueva etapa con toda la ilusión posible. Trabajo, integridad y capacidad de sacrificio para intentar llevar al equipo a lo más alto», sostiene el club en su comunicado.

Hace menos de dos meses, en una entrevista, Tornel fue preguntado por 'La Verdad' si acabaría como presidente. «Es un tema que no me preocupa. Lo que yo quiero es que el Murcia salga para adelante. Ya se verá. Ya me lo pidieron en noviembre. Entonces dije que no era el momento, pero si me lo piden ahora haré lo que el Consejo de Administración diga», adelantó Tornel.