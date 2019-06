Fútbol 'vintage' por una buena causa 01:49 Miguel Sánchez, David Karanka, Gabi Correa, Juanma, Viña y Richi, en la Nueva Condomina, este jueves. / VICENTE VICÉNS / AGM Los veteranos del Murcia y el Mallorca se enfrentan mañana en la Nueva Condomina a favor de Astrapace SERGIO CONESA Murcia Viernes, 21 junio 2019, 13:18

Colgar las botas es uno de los momentos más duros para los futbolistas profesionales. Es la hora en la que tienen que asumir que se cierra una etapa que comenzaron siendo apenas unos niños y que, más allá de los éxitos que hayan podido conseguir, les aparta de la competición, del día a día junto a sus compañeros y del foco mediático. Se abre para ellos otro periodo en el que algunos siguen vinculados al deporte rey con otro rol, mientras que otros se alejan del fútbol con la necesidad de respirar aire fresco dedicándose a otra actividad.

Para que puedan quitarse el gusanillo de pisar el césped y no perder el contacto con sus excompañeros surgieron las secciones de veteranos, que además son una oportunidad para que los más jóvenes vean jugar y conozcan a los referentes de sus padres y abuelos. En el caso del Real Murcia, tras años en los que esta asociación ha sobrevivido sin apenas apoyos, uno de tantos aspectos que el club ha descuidado, ahora ha cogido impulso con la llegada de futbolistas como Richi, Juanma Valero, Miguel Sánchez, David Karanka, Viña y Gabi Correa. Todos ellos tienen una cita marcada en el calendario mañana a las 19.00 horas en la Nueva Condomina, ya que se van a enfrentar al Mallorca. La recaudación del choque irá destinada a Astrapace, una asociación que se dedica a la atención y el tratamiento de las personas con parálisis cerebral y patologías afines. Con el cuadro balear llegan jugadores conocidos por el público como Iván Campo, Diego Tristán, Vicente Engonga, Fernando Varela, Alejandro Campano y Antonio López.

El sevillano Miguel Sánchez es uno de los motores de los veteranos del conjunto pimentonero y también ha militado en el Mallorca, lo que hizo que se pusiera en contacto con Iván Campo para organizar esta cita solidaria. «Los niños se lo merecen todo. Nosotros ya no estamos para lucirnos, sino para ayudar a las personas, que es lo más gratificante en esta vida», dice el exjugador criado en la cantera hispalense. Considera que es una cita bonita para el Murcia y para su afición: «El club debe estar orgulloso porque se celebre este evento. Los aficionado van a disfrutar mucho viendo a estos jugadores que recuerdan con tanto cariño». Sánchez celebra el resurgir de esta sección que ahora despierta el interés de otros futbolistas: «Los veteranos hasta hace seis meses estaban muertos y ahora la gente se quiere apuntar. Hemos ido a Cieza o Yecla con once jugadores justos y no hemos podido ni hacer cambios».

Uno de los jugadores más queridos por la afición del Real Murcia es Richi, que tampoco faltará a una cita que afronta con muchas ganas: «He tenido la suerte de jugar muchas veces, tanto en La Condomina como en la Nueva Condomina, evidentemente en otras circunstancias, pero es un gusto y me hace ilusión poder juntarme con excompañeros para jugar un partido». El '20' grana tiene claro su mejor año en Murcia: «El recuerdo más intenso es en La Condomina con el ascenso de David Vidal a Primera. El punto culminante fue el partido contra el Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey, que fue inolvidable. Se me ponen los pelos de punta al recordarlo».

El urugayo Gabi Correa vistió la camiseta pimentonera durante tres temporadas al inicio de los 90 y reconoce que, «a pesar de nuestra edad y de que ha pasado la responsabilidad de ser profesional, hay cosquilleo en el estómago y alegría al mismo tiempo de poder pisar el césped y que la gente nos vea en la Nueva Condomina. Nos hubiera gustado estar en condiciones físicas para ofrecer otro tipo de espectáculo pero haremos lo que sea posible, lo importante es ayudar a Astrapace».

Juanma y el cambio de rumbo

Si alguien conoce bien el Real Murcia es su capitán Juanma Valero, que ha defendido los colores granas en Primera, Segunda, Segunda B y Tercera. Volverá a pisar la Nueva Condomina tras retirarse, aunque ya lo hizo años atrás con la iniciativa del club para alquilar el estadio, en un momento en el que ve esperanzado el futuro del equipo con el cambio en la directiva. «El club está intentando hacer las cosas lo mejor posible, no es fácil por la gran deuda pero están tomando un rumbo distinto y con gente de aquí. Es una apuesta que nunca se había realizado hasta ahora en serio», indica el alicantino.

David Karanka también formó parte de aquella temporada con Vidal que marcó tanto a los aficionados granas. Ahora espera en Murcia una oferta para seguir su carrera ligado al fútbol y aprovecha para pasar tiempo con su familia. La última campaña ha estado en Inglaterra con su hermano Aitor en el Nottingham Forest ejerciendo la labor de asistente. Antes fue segundo entrenador del Murcia en la temporada 2017-18 con Manolo Sanlúcar, Víctor Basadre y José María Salmerón. Su pasado grana está totalmente ligado a La Condomina, solo una vez jugó en el nuevo estadio y fue en 2007 defendiendo los colores del Sporting de Gijón. «Los tres años que estuve en Murcia están llenos de buenos recuerdos, a pesar del descenso en Primera. El año que llegué fue mi mejor temporada o de las mejores y además acabó en ascenso».

El público está respondiendo y ya hay vendidas unas 3.000 entradas. El precio es de dos euros en la Tribuna Preferente, que será la grada que abrirá el club para el partido. Las localidades se pueden adquirir 'online' a través de compralaentrada.com. También están a la venta hoy en las oficinas del Real Murcia en la Nueva Condomina y mañana en las taquillas del estadio.