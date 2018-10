Gálvez deja plantada a la Plataforma de Apoyo al Real Murcia

Víctor Gálvez dejó plantada a la nueva Plataforma de Apoyo al Real Murcia y no se presentó a la cita fijada el pasada viernes en un restaurante de la Costa de Orihuela en la que el actual presidente del Real Murcia prometió a Higinio Pérez y otros dos miembros de esta agrupación, que este lunes iba a dimitir: «Nos citó aquí para cedernos el Consejo a la Plataforma de Apoyo al Real Murcia. Pero solo estaba Roberto Cases, el secretario del mismo, que nos ha confirmado que Víctor Gálvez sabía que veníamos pero que no iba a venir. Por lo tanto no ha habido reunión y no se han producido las cosas que se prometieron en la reunión del pasado viernes», afirmó Pablo Guzmán, vocal de la PARM.

Todo había quedado perfilado: «Se acordó que Víctor Gálvez iba a dar un paso al lado e iba a ceder el club a la Plataforma para que ésta diera estabilidad y tranquilidad a la ampliación de capital, y para que ésta tuviera seguridad jurídica y acabara con normalidad. La idea posterior era formar, en función de las aportaciones de cada uno, un nuevo Consejo», afirma Guzmán, a la vez presidente de la Federación de Peñas Murcianistas, que también afirmo que «nos comprometimos en venir hoy y hemos cumplido».

Guzmán se reafirma en la entrada en el Consejo de algunos miembros de la PARM: «Era una entrada temporal para que la gente pudiera hacer aportaciones con normalidad, sin miedo. para dar estabilidad al club, generar seguridad jurídica y para que la ampliación de capital pueda llevarse por los cauces normales para que lleguen inversores. Una vez acabada la ampliación hubiéramos convocado una Junta».

A la cita acudieron un número importante de integrantes de esta plataforma, que tiene 25 miembros. Desde los abogados Higinio Pérez y Manuel Sánchez Gerrero, al notario Tornel y los exconsejeros Enrique López y Stefan Settels, pasando por otros murcianistas como José Manuel Cano, Chema Almela, Quique Baeza, Joaquín Iniesta, Xavi Juliá, Nacho Martínez Abarca o Emilio Molina, propietario de la firma archenera Aidas Publicidad. Ninguno de ellos tira la toalla: «Seguimos con nuestra idea, defender al club y protegerlo legalmente con las medidas que puedan aportar soluciones a corto, medio y largo plazo. Se están recabando las nóminas. Gracias a la campaña de las pulseras y a otras que se van a poner en marcha en los próximos días estamos en condiciones de abonar ese dinero a personas que lo están pasando mal. Estamos a la espera de un documento para tener seguridad jurídica para hacerlo».