Gálvez pacta su salida con Higinio Pérez

La afición grana da un último empujón a los suyos en el viaje más difícil del año

El murcianismo ha decidio hacer la guerra por su cuenta. Ya no importa que el juego de su Real Murcia no sea tan excelso, combinativo y brillante como al principio de temporada. A la afición del Murcia le basta, de momento, con que sus jugadores se dejen el alma en el césped. No les pueden exigir más. La marea grana se ha echado a la calle en busca de dinero para pagar nóminas y para paliar, con una campaña que ha llegado a todos los rincones de España, las primeras necesidades de los empleados del club. Es una guerra paralela a la que tienen contra Gálvez, a quien ya no creen. A la afición grana ya ni le sorprende el último movimiento del Consejo: fijar el Real Murcia-Recreativo Granada para el sábado 3 de noviembre, una hora antes de la manifestación prevista por la Fepemur.

Ayer, en otro intento por elevar el ánimo de sus jugadores, dos centenares de aficionados granas decidieron acudir a despedir a sus futbolistas, que tuvieron que poner rumbo a la Línea de la Concepción a pesar de que llevan varios meses sin cobrar, una situación que es peor, incluso, para algunos de los miembros del actual cuerpo técnico. «Emoción, sentimiento, agradecimiento, orgullo, apoyo y responsabilidad es lo que transmite la mejor afición que despide a su equipo así. Con vosotros todo es más fácil, vamos a conseguirlo, vamos a dejarnos todo por nuestro Real Murcia», escribió Andrés Marín, segundo entrenador grana, en Twitter, en una muestra de lo que piensa todo el vestuario.

El Murcia tendrá enfrente a la Balompédica Linense, que ha marcado en todos sus partidos en casa (cinco), escenario en el que no ha perdido esta temporada. El Murcia, por su parte, solo ha encajado un gol a domicilio, ante el Sanluqueño, y no ha perdido lejos de la Nueva Condomina en este curso (2 victorias y dos empates). En total, los de Herrero suman 447 minutos sin encajar un gol, lo que les mantiene en la parte alta. Respecto al once inicial, Migue Leal sustituirá a José Ruiz en el lateral derecho, mientras que Nahuel apunta a titular en detrimento de Forniés en la izquierda.