Fútbol | Real Murcia Ganar en Cádiz «por lo civil o lo criminal» La plantilla del Real Murcia, durante un entrenamiento esta semana. / Javier Carrión / AGM Adrián sabe que el proyecto es a largo plazo, pero conoce el peso del Murcia y quiere debutar con un triunfo SERGIO CONESA Domingo, 25 agosto 2019, 08:59

murcia. Las semanas de preparación se han acabado para alegría de los jugadores, directivos, cuerpo técnico y especialmente de los aficionados, que están deseando ver a su equipo en un partido oficial. Los tres primeros puntos del curso para el Real Murcia se disputan esta tarde, a partir de las 18.30 horas en las instalaciones de El Rosal, frente a un recién ascendido a Segunda B como es el Cádiz B y la expectación es máxima por el debut de Adrián Hernández en el banquillo y por ver la respuesta del equipo en el arranque de la competición.

El técnico grana, que además también dirigirá su primer partido en la categoría, dejó claro que va a Cádiz «a conseguir los tres puntos por lo civil o por lo criminal». Adrián Hernández no se confía a pesar de que se hable de un proyecto a largo plazo o con menos presión que en años anteriores por el presupuesto: «Es el Murcia y hay un peso y una presión importante». Uno de los aspectos que ha trabajado el entrenador pimentonero durante la semana ha sido la finalización, con la que no ha estado contento durante la pretemporada, porque «hemos llegado a muchas situaciones con posibilidades de disparar o centrar, pero se nos ha hecho de noche. Creo que es un aspecto mental, de confianza en el disparo, muchas veces hay futbolistas que no meten una, pero marcan uno o dos goles y ya se sueltan y marcan hasta dándole al césped».

La expedición que viajó ayer hasta Cádiz está formada por 18 jugadores. El futbolista descartado ha sido Andy Escudero, el último en llegar aunque ya lleva varias semanas con el resto del grupo. La única baja del conjunto grana es la de Antonio López, que, tras los problemas que ha tenido a lo largo de la pretemporada y la contractura que sufrió contra el Villareal B, estará todavía un par de semanas poniéndose a tono. Chumbi e Iván López arrastraban molestias, pero ninguno debería tener problemas para formar parte del equipo titular.

Curto y Chumbi

De esta manera, el once del Real Murcia podría estar formado por Tanis en la portería ganando la batalla a Lejárraga, de momento; una línea de cuatro atrás con Alberto Rodríguez, uno de los jugadores más destacados de la pretemporada, en el lateral derecho y Kevin en el izquierdo; y una pareja de centrales formada por Armando y Edu Luna. En el centro del campo estarían Juanma y Manolo, Peque por la banda derecha e Iván Pérez por la izquierda. Y en punta podrían saltar de inicio Víctor Curto y Chumbi.

Para el Cádiz B la cita de esta tarde es especial, ya que el filial gaditano está por primera vez en la categoría de bronce. Dos ascensos en tres temporadas han hecho que el equipo de la Tacita de Plata pase de División de Honor (Preferente) a Segunda B. Al frente del conjunto andaluz está por segunda campaña consecutiva el onubense Juanma Pavón, que destaca por hacer sus equipos muy compactos y consigue que encajen pocos goles. El onubense considera que el Real Murcia «es un conjunto competitivo que alterna veteranía con juventud y es un serio aspirante a meterse entre los cuatro primeros».

Durante el verano han realizado muchos cambios en una plantilla que tiene como objetivo conseguir la salvación en la categoría de bronce y, como es normal en un filial, nutrir al primer equipo del Cádiz que solo cuenta con 22 fichas. De hecho, la jornada pasada el futbolista del filial Javi Navarro jugó en Segunda y marcó un gran gol que fue clave en la remontada contra la Ponferradina. Esta semana de nuevo fue convocado por Cervera y ayer estuvo con el primer equipo en Miranda de Ebro. El delantero ecuatoriano Lino también es baja en los locales.

La Federación de Peñas Murcianistas canceló el viaje organizado por el elevado precio de las entradas, 15 euros, e incluso tenía dudas sobre si iba a poder contar con localidades. El campo de El Rosal cuenta con un aforo de unos 1.000 espectadores y el club gaditano tiene más de 15.000 abonados que pueden retirar su entrada de manera gratuita para los partidos del filial. Por ello, están instalando una grada supletoria para esta temporada que no ha llegado a tiempo para el estreno y las entradas están agotadas. Una situación que preocupaba a los aficionados granas que reservaron una habitación en Cádiz y planearon su desplazamiento desde el sorteo del calendario. Sin embargo, el consejero Álvaro Ruiz ha conseguido que el club gaditano reserve 40 entradas para que los aficionados murcianistas no se pierdan el encuentro.