La grada de La Condomina no será grana La afición grana, a la conclusión del derbi disputado el pasado febrero en La Condomina. / nacho garcía / agm Los seguidores del UCAM han retirado 3.000 localidades para el derbi del domingo, por solo 300 los del Murcia JOSÉ OTÓN Jueves, 22 noviembre 2018, 02:25

Será por el precio de las entradas, porque en el derbi frente al Cartagena todos los aficionados y abonados granas tuvieron que pasar por taquilla o porque el desembolso que están haciendo los murcianistas en la vigente ampliación de capital se está notando en muchos bolsillos, pero los seguidores del Real Murcia, si no cambia la tendencia, no serán mayoría en el duelo frente al UCAM del próximo domingo en La Condomina. Algo que no pasó las dos primeras veces que el club centenario visitó su viejo estadio para enfrentarse al club universitario. Es lo que se desprende del último recuento de entradas que, tras el cierre de las taquillas en la tarde de ayer, refleja que los aficionados azulones serán mayoría en el derbi.

El UCAM tiene cerca de 3.000 entradas vendidas, un 90% para sus abonados (que también han tenido que pasar por taquilla), patrocinadores, jugadores de la primera plantilla y los miembros de las bases universitarias y sus familiares. El 50% de un aforo de un total de 6.000. Por su parte, los aficionados granas, que se encuentran inmersos en salvar al club de la desaparición, han retirado solo cerca de 300 a tres días del derbi capitalino. Cabe recordar que la entidad que preside José Luis Mendoza ha cedido al Real Murcia 1.927 asientos de la grada lateral a un precio de 20 euros, aunque los aficionados que lo deseen pueden también comprar, en las oficinas universitarias, localidades del fondo norte o de la tribuna preferente.

LOS DATOS 20 € cuestan las entradas de la grada lateral para la afición del Murcia. 1.927 son las localidades cedidas por el cuadro universitario.

Por lo tanto, a pesar de todos los condicionantes, la presencia de aficionados granas será mucho más baja de lo normal. La pasada temporada, el UCAM adelantó al Real Murcia 930 entradas de la grada lateral, también al precio de 20 euros, aunque con el paso de las días, y ante la demanda existente en la afición murcianista, se vio obligado a concederle el resto de la grada, otras 1.000 localidades. Pero no se quedó ahí, ya que la marea grana llegó a otros puntos del que fue su estadio, ya que muchos seguidores decidieron sacar su localidad en el fondo norte (15 euros) y en la tribuna preferente (20). Por lo tanto, los aficionados visitantes fueron mayoría (más de 3.000) en la segunda visita en partido oficial del Real Murcia en el que fue su estadio desde 1924 hasta el 11 de noviembre de 2006 para jugar contra el club universitario.

Dos años antes, en la campaña 2015-16, la grada lateral de La Condomina no estaba habilitada para el público. Por eso, el propio club universitario procedió al montaje de una grada supletoria en el fondo sur, de cerca de 1.000 asientos, que la entidad universitaria cedió al Murcia al precio de 15 euros por localidad. Para ese choque, que acabó 1-2 para los granas gracias a un gol de Chavero, los socios del UCAM también pagaron 5 euros, mientras que el público general desembolsó 15 euros por las localidades en el fondo norte y 20 euros en la tribuna preferente. La entrada del choque rondó los 5.000 espectadores de los que la mayoría fueron aficionados granas.

Pero para este año, Pablo Guzmán, presidente de la Federación de Peñas Murcianistas, ya avisó la pasada semana que «el domingo no iré a La Condomina, aunque siempre sentiré ese estadio como propio y me gustaría acompañar al equipo, creo que debo ser consecuente», dijo en relación a un acuerdo del pasado verano de la propia Fepemur, que decidió no organizar desplazamientos cuando la entrada visitante superara los 15 euros, precio que los miembros de esta organización consideran «más que suficientes para la Segunda B». Para el que quiera ir, además de en la Nueva Condomina, las localidades se pueden adquirir hoy y mañana en la oficinas del UCAM en La Condomina (de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas). El sábado, además, abrirá la taquilla del viejo estadio de 10.00 a 14.00 horas, mientras que el domingo lo hará desde las 9 de la mañana hasta la hora del partido.

No habrá televisión

Por otro lado, la directiva del UCAM ha decidido no retransmitir el derbi de la capital como en años anteriores. De hecho, aunque llegó a negociar con la televisión autonómica 7 TV hace meses, descartó la posibilidad. Tampoco lo hará Popular Televisión, propiedad de la propia Universidad Católica, según la misma fuente. El partido tampoco se verá a través de la plataforma de streaming Footters, dedicada a la emisión de partidos de distintas categorías. Esta plataforma ha retransmitido encuentros del conjunto azulón esta campaña, aunque no hay acuerdo global entre ambas partes y cada partido es negociado de forma individual.