El 21 Grana, a la cabeza de la lista de peñas más numerosas JOSÉ OTÓN Viernes, 26 julio 2019, 02:04

El movimiento peñista sigue siendo trascendental dentro de la masa social grana. Si la pasada campaña fueron 3.200 los adscritos a estas agrupaciones, el Real Murcia, a falta de un mes para que arranque la Liga, ya cuenta con 2.400 para el presente curso. «De los listados que nos han llegado desde las peñas un gran número ya están incluidos en el número total de abonados, pero una buena parte no. Todavía no se han alcanzado las cifras de la pasada campaña, pero esperamos una segunda oleada de peñistas, que se sumarían a los listados que aún no tenemos», asegura Rocío Pernas, que trabaja de forma efectiva en la campaña de abonos de la entidad grana.

En la clasificación de agrupaciones más numerosas de Fepemur (Federación de Peñas Murcianistas), el líder es El 21 Grana, que lidera Patricio Martínez y que tiene su sede en La Albatalía. Le sigue con 88 abonados la peña Piensa en Grana, que tiene su sede en Murcia, mientras que la tercera clasificada es Región Grana, con 85 afiliados en el último recuento de ayer, peña que preside Pablo Guzmán, todavía presidente de Fepemur.

'Top ten' 1 El 21 Grana: 96. 2 Piensa en Grana: 88. 3 Región Grana: 85. 4 Alma Grana: 79. 5 El 15 Pimentonero: 68. 6 Never Ending Boys: 65. 7 Santiago El Mayor: 60. 8 Rey Lobo: 56. 9 El Paparajote: 55. 10 Aguawas: 51.

Los Coloraos, en el exilio

Por detrás del trío de cabeza se encuentra Alma Grana de Santomera con 79 socios, la peña 15 Pimentonero de Molina de Segura y Never Ending Boys, agrupación que reúne a varios consejeros del club grana como Álvaro Ruiz. Cabe recordar que la peña más numerosa de Fepemur hasta que abandonó dicha asociación era la de Los Coloraos, que ya cuenta con cerca de 250 afiliados y que la pasada campaña llegó a más de 300.

Hoy, en el Pinatar Arena, la entidad grana seguirá vendiendo abonos con motivo del amistoso entre el Real Murcia y el Almería. El pasado martes se dispensaron más de 20 carnés en el complejo de San Pedro del Pinatar.