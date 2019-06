Fútbol | Real Murcia El grupo de Tornel obra el milagro Tornel y parte de su grupo de trabajo en la presentación el pasado 27 de mayo del plan director para la campaña 2019-20. / Nacho García / AGM El Murcia, que no llegaba al 30 de junio sin apuros desde 2008, se planta a final de curso libre de deudas. La nueva directiva ha generado desde su llegada 2,7 millones, que ha destinado a pagar nóminas, facturas y cumplir con el fisco JOSÉ OTÓN Jueves, 27 junio 2019, 02:35

murcia. Parecía una misión imposible. Lo marcaron como un objetivo prioritario, pero ninguno de sus antecesores lo había podido cumplir años atrás. La historia se repetía un curso tras otro. Los presupuestos y los gastos anuales eran más altos que los ingresos y desde Navidad el Murcia siempre dejaba de pagar. Acababa la temporada y las denuncias de la AFE se tenían que pagar con parte de los abonos de la temporada siguiente. Y así, un verano tras otro, generando cada vez más deuda. El Murcia, además, se había acostumbrado a no pagar los gastos sociales ni los trimestres de IVA. Era un club que transitaba por la cuerda floja, a expensas de que alguno de sus muchos acreedores apretará el botón y acabara con sus más de cien años de vida.

Pero desde el pasado 5 de noviembre, el Real Murcia ha cambiado radicalmente. Ya no parece el mismo, sobre todo a la hora de afrontar responsabilidades. El grupo encabezado por Francisco Tornel convenció a Víctor Gálvez para que abandonara la Nueva Condomina. Ya no quedaba nada por explotar y no había ni un euro en la caja. El club estaba al borde de la liquidación, el agujero en las cuentas era enorme y no había rastro de los más de 700.000 euros de los abonos recaudados solo semanas atrás. Pero la nueva directiva decidió tirar para adelante y buscar el milagro. No era un grupo cualquiera. Estaba bien armado con economistas, auditores, empresarios, abogados, guardias civiles, ingenieros informáticos e incluso médicos. Los nuevos rectores llegaron preparados para todo.

Ingresos generados 2,7 millones es lo recaudado hasta ahora desde el 5 de noviembre. La ampliación (1,3 millones). 966.000 euros es lo recaudado en concepto de publicidad en apenas 8 meses. 220.000 euros recaudados en concepto de taquillas, pese al mal final de Liga.

Gastos pagados 1,2 millones para pagar a los trabajadores, del 1 de julio al 31 de mayo. 640.000 euros pagó el Murcia este año entre Hacienda y Seguridad Social. 552.000 euros a proveedores, además de 197.000 euros para rescindir contratos de trabajo. También empleó 115.000 euros para la cantera.

Para colmo, se encontraron a una plantilla con sueldos astronómicos, fuera de toda lógica, que no había cobrado. Nóminas inasumibles para Segunda B. Ocho meses después el panorama es distinto. El Murcia ha recuperado la credibilidad social. Sobre todo, porque el grupo de Tornel ha sacado de la UCI a una entidad que estaba moribunda. Y lo ha hecho recaudando 2,7 millones de euros de ingresos y pagando montones de facturas atrasadas. La ampliación de capital, que llegó a 115 países del mundo, recaudó 1,3 millones. La directiva, paralelamente, trabajaba en otro objetivo: llegar a final de curso sin deudas propias del ejercicio 2018-19, algo inaudito desde antes de 2008, cuando Samper entró en barrena.

El Murcia recaudó 966.000 euros en publicidad, además de otros 104.000 a través de diferentes formas de financiación propia. También generó 220.000 euros en taquillas, siendo la del Cartagena (150.000 euros) la más gorda. Una cantidad que pudo ser superior si el cuadro grana hubiera acabado la Liga peleando por la parte alta. También generó 81.000 euros por traspasos (50.000 euros de Aquino y 20.000 de Corredera) y otras cantidades pequeñas por los derechos de formación de exjugadores de la cantera.

Pero más allá de lo recaudado, la clave ha sido la forma de gestionar todos los pagos pendientes, la intención de una directiva en la que nadie cobra por echar horas y horas en las oficinas de la Nueva Condomina. Por arriesgar, incluso, su prestigio como profesionales en diversos sectores donde antes de llegar al Real Murcia eran ya notables.

Han hecho soñar a la afición con un Real Murcia con futuro. Para muchos, cuando llegaron eran solo un grupo de chiflados soñadores que buscaban un imposible, pero solo ocho meses después se han ganado un crédito que ha crecido, más si cabe, con el pago de 404.000 euros a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) para solventar las últimas deudas del ejercicio actual y algunas del anterior. Las tres últimas nóminas a la actual plantilla y los cobros atrasados de jugadores como Álex Ortiz, Fede Vega y Salva Chamorro, entre otros, han sido los últimos pagos de un Murcia para el que el 30 de junio de este año no será una fecha límite, un todo o nada.

El Murcia ha puesto al día a toda su plantilla. En total ha pagado 1.230.000 euros en sueldos, más 197.000 es rescisiones de contrato de trabajadores (Pascual Liza) y futbolistas como Alfaro y Pena, entre otros. El club también ha hecho frente a 552.000 euros en facturas de proveedores, como el del agua, la luz, el mantenimiento del césped y otras deudas del día a día. También pagó los 115.000 euros de las bases.

La administración, más cerca

Pero si hay un punto de inflexión en el día a día del equipo grana lo constituye su relación con las administraciones públicas, a las que el Real Murcia dejó de pagar en 2008. Hasta ahora. La directiva de Almela ha hecho frente a las obligaciones y tributos del ejercicio y en total ha desembolsado 640.000 euros entre Hacienda y Seguridad Social, correspondiente a los trabajadores y futbolistas de la entidad grana. Todo pinta mucho mejor, pero aún así hay un objetivo en el horizonte de la directiva grana: reducir la deuda concursal antes de diciembre de 2019 para poder equilibrar las cuentas y poder volver al fútbol profesional. Un objetivo que, después de este año, no es imposible y es más real.