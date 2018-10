Alejandro Santomé: «No me gusta hablar de si me paga o no el Murcia, yo estoy contento con mi situación» Alejandro Santomé, en un entrenamiento del Talavera. / cf talavera El meta madrileño, que cobra del club castellano y del que preside Gálvez, añade que su objetivo es triunfar en la Nueva Condomina ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 19 octubre 2018, 03:41

Alejandro Santomé (Madrid, 1998). Es uno de los cuatro porteros que tiene en nómina actualmente el Real Murcia. Vendrá el domingo a la Nueva Condomina con el CF Talavera, donde milita cedido por los granas esta temporada. Le quedan dos años de contrato con los murcianistas y la temporada pasada se midió al Barcelona en el Nou Camp con los pimentoneros. Su objetivo es «triunfar en el Real Murcia».

-¿Cómo es el CF Talavera que visitará al Real Murcia el domingo?

-Aquí hay mucha unión en el equipo. Hacemos un buen fútbol porque nos gusta tratar bien el balón y eso nos está permitiendo estar haciendo una buena temporada hasta el momento. Tenemos mucho compromiso y mucha ilusión.

-¿Cómo ha logrado el Talavera ser el segundo equipo menos goleado de toda la Segunda B, por detrás de la Ponferradina, y a la vez haber marcado diez goles en las últimas tres jornadas? Domina las dos facetas principales del juego.

-Hay compromiso de la gente de arriba en las tareas defensivas. Eso propicia que los rivales llegan con dificultades al centro del campo y a nuestra defensa. En ataque, hacemos un juego combinativo y estamos aprovechando las ocasiones de gol que estamos generando. Eso es primordial en esta categoría.

-En el plano personal ¿cómo te están yendo las cosas en Talavera?

-Vine aquí cedido por el Murcia. Es cierto que no estoy teniendo el protagonismo que esperaba porque mi objetivo era tener minutos, pero el entrenador busca un perfil de jugador con más edad. En los entrenamientos estoy mejorando. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera porque he ganado mucha madurez. En la Copa jugué y creo que cumplí con creces.

-Si pasa el tiempo y sigues sin jugar lo que desea, ¿plantearías seguir cedido en otro equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato?

-Sí. En el mercado de invierno tendría que revisar mi situación. Mi objetivo es tener minutos de competición. Tengo 20 años y necesito jugar. Llegado el momento hablaría con el Real Murcia y pactaríamos una solución conjunta porque tanto mi objetivo como el del Murcia para esta temporada era que yo contara con minutos en el equipo que estuviera.

-¿El domingo podrás jugar contra el Murcia o hay alguna cláusula de su cesión que te lo impide?

-No. En principio no hay cláusula en ese sentido. Por lo que me han hecho saber no hay nada y podría jugar. Ya veremos lo que pasa.

-¿Qué opinas de los problemas que están sufriendo los jugadores del Murcia por los impagos?

-En los temas institucionales no estoy muy centrado. Es algo que deben solucionar el presidente y los directivos. Espero que se arregle lo antes posible porque será lo mejor para todos.

-¿A ti también te está afectando los impagos del Murcia? ¿Cobras solo del Talavera o el Murcia debe correr con una parte de su sueldo?

-Me paga una cantidad el Talavera directamente y otra el Murcia.

-¿El Murcia te está pagando?

-No me gusta hablar de esos temas. Para eso tenéis que hablar con Toni Hernández. Cada uno cobramos lo que está estipulado cuando se acordó. No me gusta hablar de mi dinero. Estoy contento con mi situación con el Real Murcia. No soy quien para poder decirte nada. Los problemas institucionales solo espero que se solucionen pronto.

-Te quedan dos años de contrato con el Murcia. ¿Fichar por los granas ha sido el gran paso que has dado de momento en tu carrera?

-Yo lo que sí que quiero dejar claro es que mi objetivo es triunfar en el Real Murcia. Por eso firmé un contrato por cuatro años. Es un gran paso fichar por un club con tanta entidad. El equipo me demostró que confía en mí al firmarme por tanto tiempo y estoy convencido de que mi momento en el Murcia acabará llegando.

-¿Te sentiste defraudado con el Murcia en verano, cuando te comunicaron que serías cedido?

-No. Hablé con Toni Hernández y barajamos lo que era mejor para mí. Es cierto que necesitaba jugar y por eso buscamos la cesión. Pensamos que era lo más oportuno para mí para coger ritmo de competición y tener experiencia para demostrar al Murcia que puede contar conmigo.

-¿Qué balance haces de la temporada pasada, que fue tu primera en el Murcia?

-Fue una temporada de aprendizaje. De aprender de todo lo que genera un club como es el Murcia a nivel social, institucional y deportivo. Viví situaciones buenas y malas. Sobre todo aprendí mucho de compañeros como Biel Ribas.

-¿Firmas un ascenso del Murcia y la permanencia del Talavera?

-Sí. Firmo el ascenso del Real Murcia porque al fin y al cabo es el equipo al que pertenezco y es lo que deseo, que ascienda a Segunda para la temporada que viene. A día de hoy, para el Talavera firmo la permanencia.