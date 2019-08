David Sánchez: «Me hubiera gustado retirarme del fútbol en el Murcia» David Sánchez, el pasado lunes, en las oficinas de Nueva Condomina. / vicente vicens / agm El sevillano, tras colgar las botas en el Orihuela, trabaja para Julio Algar: «Aportaré mi experiencia; sé cómo acercarme a los jugadores» JOSÉ OTÓN Miércoles, 7 agosto 2019, 02:11

Acaba de colgar las botas tras 19 años como profesional y habiendo pasado por algunos de los equipos más importantes del fútbol español. Llegó incluso a jugar un partido europeo con el Barça y a compartir vestuario con Andrés Iniesta, todo un mito. Además de jugar 51 partidos en Primera, defendió escudos como los del Alavés, Castellón, Elche, Cádiz y Murcia, entre otros, que le dejaron grandes recuerdos, pero también algunas heridas.

El pasado mes de junio David Sánchez (Sevilla, 1982), decidió colgar las botas tras subir con el Orihuela a Segunda B, club al que lo cedió el Murcia para cumplir su último año de contrato como grana. Tenía una opción contractual para formar parte de la secretaría técnica que ahora lidera Julio Algar y no se lo pensó, así que ha cambiado el pantalón corto por el ordenador y la libreta de analista, pero está contento.

-¿Se adapta a su nuevo trabajo?

-Trabajar sobre el césped es lo contrario que hacerlo en las oficinas. Ha sido un cambio rápido y no me ha dado tiempo a pensar, pero estoy contento. Ahora veo mucho fútbol, paso toda la mañana en el club y el lunes empecé a entrenar al equipo cadete del Murcia. La verdad es que estoy muy ilusionado. Me han tratado todos muy bien y me están haciendo muy fácil este periodo de aprendizaje.

«Ahora echo más horas de trabajo, la vida del futbolista es diferente»

-¿Le ha dado tiempo ya a engordar y perder un poco la forma?

-De momento, no. Al principio estaba más estresado porque echo más horas de trabajo. La vida de futbolista es diferente, va a otra velocidad. Ahora tengo menos tiempo de descanso y, cuando puedo, salgo a correr un rato y hago algo de deporte. No tengo mucho apetito, así que no noto los kilos de más.

-¿Se da más cuenta ahora de que los jugadores son unos privilegiados?

-Todavía no me ha dado tiempo a asimilar que la vida como futbolista ha acabado para mí, pero sí me he dado cuenta de que el futbolista es un privilegiado. Primero, porque hace lo que le gusta, lo que hemos querido desde pequeños y, segundo, porque la vida del deportista es de descanso, de entrenamiento, de buenas comidas... Vives para prepararte para jugar al fútbol. Son otros hábitos de vida. Cuando veo ahora a los futbolistas, lo veo más claro.

«Esto no se puede mezclar con la amistad; estoy al servicio de Algar, no de los jugadores»

-Muchos no se dan cuenta.

-Cuando eres joven no te enteras de muchas cosas. Eso es la experiencia, ni más ni menos. Ojalá la mentalidad que he tenido en los últimos años la hubiera tenido cuando tenía 20, ya que mi carrera podía haber sido diferente para mejor. Pero eres joven y crees que eso durará toda la vida. Tener una vida bien programada y centrada te hace rendir mucho mejor. Alimentarte bien y el descanso pueden hacer tu carrera más larga y mejor. Lo vi de cerca con Iniesta, con el que coincidí. Pero no me quejo.

-¿Satisfecho de su carrera?

-La gente me dice que he sido un privilegiado por jugar en todas las categorías y por ser internacional, pero yo siempre he pensado que podría haber alargado más tiempo jugar en Primera División. Me he retirado con esa espinita clavada.

«Me gusta el fútbol, poder analizarlo; este verano habré visto 15 partidos en directo»

-Jugó sus últimos partidos en el Orihuela, ¿en qué equipo le hubiera gustado retirarse del fútbol?

-Me hubiera gustado retirarme en el Real Murcia. Me han llamado otros equipos para seguir un año más, pero ya tenía la idea de cambiar. Me gusta esta nueva faceta y tenía ilusión por trabajar en el Real Murcia y poner todos mis conocimientos al servicio del club. El Murcia ha pasado un momento muy malo, pero está saliendo. Toda la experiencia que podamos aportar será buena.

«Echan muchas horas por el equipo de su vida y el de sus padres. Son los mejores en lo suyo»

Cambiar de mentalidad

-¿Ve el fútbol ahora de otra forma?

-Mucho. Quizás ese es todavía mi problema, que aún pienso como futbolista. Tengo que cambiar mi mentalidad hacia la de entrenador y miembro de la secretaría técnica.

-Un rol muy diferente.

-Ahora tengo que mirar más por el club que por el futbolista. He cambiado de acera y tengo muchos amigos futbolistas en el Murcia y en otros equipos, pero ya no puedo tener conversaciones tan privadas, ahora tengo que mirar por el Real Murcia. Estoy de parte del club, pelearé por él.

-¿Tomará decisiones difíciles?

-He tenido amigos que son directores deportivos, secretarios técnicos y presidentes. Llegó un momento en que me dijeron que no contaban conmigo. Una cosa es el trabajo y otra la amistad, lo personal. Yo ahora estoy al servicio de Julio Algar y del club, no de los futbolistas.

«Adrián nos transmite mucha fe por su forma de hablar y ver el fútbol. Nos ilusiona mucho»

-¿Qué opina de las anteriores directivas y de la actual?

-Los jugadores muchas veces no se enteran de nada, solo lo que leen. Pero ahora están haciendo las cosas lo mejor que pueden, vienen muchas horas al club y luchan por el equipo de su vida y de sus padres. Tienen un sentimiento muy especial y a eso se le une que son los mejores en sus facetas profesionales. Están dando lo mejor de cada uno.

-Usted también ha ayudado.

-Entendí la situación y me he adaptado. No me hacen falta las redes sociales para decir lo que he hecho y lo que no he hecho. He entendido la realidad y tenía ganas de trabajar y meterme en este mundo. El Murcia me ha dado esta posibilidad.

-¿Qué puede aportar al club?

-Mi experiencia. Me acabo de retirar y conozco a muchos jugadores y me puedo acercar a ellos fácilmente. Me encanta el fútbol, analizarlo. En esta pretemporada habré visto 15 partidos en directo. Estoy a disposición de Julio. Si me pide algo en concreto, perfecto, y, si no, pues vemos gente joven para el futuro.

«El proyecto no es tan fuerte en lo económico, pero sí de sentimientos»

-¿Cuando era jugador, veía mucho fútbol por la televisión?

-De otras categorías normalmente. Sobre todo de equipos en los que he estado como el Cádiz, Albacete, Tarragona, Baleares y Real Murcia. Ahora veo más partidos de Tercera y de conjuntos del norte. Los grupos III y IV los conozco perfectamente.

-¿Le han acogido bien?

-Con Julio Algar me llevo muy bien, me están tratando fenomenal todos los nuevos compañeros. Me dan cariño, me respetan y me hacen las cosas muy fáciles.

-¿Participó ya en algún fichaje de los hechos este verano?

-Eso lo tiene que decir el director deportivo. Yo, cuando me han preguntado, he dado mi opinión. Cuando me ha pedido que vea algo, lo he visto y luego he dado mi punto de vista.

-El Murcia ya no es un club que ofrezca contratos altísimos.

-Ha cambiado la forma de fichar. Antes se fichaba a los jugadores con más nombre en Segunda B. Todos conocemos la situación. Tenemos toda la ilusión posible, siempre apostando por los jugadores murcianos o los que estén más cerca de la Región.

-¿Cuál será el objetivo?

-En el fútbol no se sabe, el objetivo lo marcará el tiempo. El presupuesto es bajo, pero tenemos mucha ilusión en que el equipo y Adrián lo hagan muy bien, que sean una familia. El proyecto no es tan fuerte económicamente como años atrás, pero es muy fuerte de sentimientos y de corazón. Ojalá nos dé resultado.

-¿Estará lejos el 'playoff'?

-Primero el entrenador querrá hacer una buena pretemporada y que los jugadores cojan confianza y sepan dónde están. Y luego, partido a partido. Adrián nos ilusiona mucho por su forma de hablar y de ver el fútbol. Nos transmite mucha fe. Hay equipos que partían como candidatos al descenso y han jugado 'playoff', y al contrario. Los proyectos se pueden mirar mucho por lo económico pero la Liga es muy larga. El entrenador quiere hacer un grupo muy unido, diferente a todo lo que se ha hecho anteriormente.

-¿La gente del fútbol ya trata a David Sánchez de forma diferente?

-Antes me saludaban y me relacionaba mucho con los futbolistas; ahora trato más con entrenadores, directores deportivos y agentes. Saben que estoy en el Murcia y me siento muy respetado.