Mario Abenza: «¿A quién no le gustaría jugar algún día en el Real Murcia? Es mi casa, me crié allí» Mario Abenza. / LV Se formó en la cantera grana: «No lleva una buena racha, pero es un gran equipo» JOSÉ OTÓN Viernes, 7 diciembre 2018, 13:17

Mario Abenza es otra de las perlas de la cantera grana que ha tenido que emigrar. Se marchó con 16 años al Coruxo, y un año después llegó al Almería. El del domingo será un partido especial: «Me enfrento al club de mi ciudad, en el que me crié. Es un partido bonito, para disfrutarlo. Tengo muchos amigos que me dicen que les da igual el resultado; si vence el Murcia estarán contentos, y si gana el Almería B se alegrarán por mí».

El filial almeriense, a donde llegó con 17 años, está en la zona baja de la tabla: «Sabemos que el Real Murcia, a pesar de que no lleva una buena racha, es un gran equipo. Tienen capacidad de sobra para crearnos problemas. Tenemos que estar mentalizados para hacer un buen partido», dice. El filial rojiblanco es fuerte en su estadio, donde ha ganado 11 de los 12 puntos que suma en la tabla: «Somos un equipo joven y nos falta madurez cuando jugamos como visitantes, tomar mejores decisiones. Nos encontramos más protegidos cuando jugamos en casa». Otro de sus puntos débiles es la cantidad de goles que encaja (26): «Tuvimos una racha frente al Melilla y el Sevilla Atlético en la que encajamos nueve goles en solo dos partidos. Fue un momento muy duro y cometimos muchos errores».

Sueño futuro

Este centrocampista murciano es uno de los candidatos a formar parte la próxima campaña del primer equipo almeriense: «Ojalá pueda dar el salto. Estoy teniendo oportunidades en Copa y también con el primer equipo en Segunda». Eso sí, tiene un sueño que quiere cumplir en un futuro: «Claro que se me pasa por la cabeza. Murcia es mi tierra, donde he nacido ¿A quién no le gustaría vestir la camiseta del Murcia?»