«A todos nos gustaría tener un capitán como Adrián Hernández»

Mariano Albaladejo, presidente de Gesa, llevó al Churra desde la Territorial a rozar la 2ª B con el nuevo técnico grana en el banquillo, de donde saltó a un Murcia que tendrá a su firma como uno de sus patrocinadores

JOSÉ OTÓN

Lunes, 12 agosto 2019

Mariano Albaladejo tiene un carisma especial. Se le nota a la legua. Corredor de seguros con 30 años de experiencia en el sector, así se define, fue también árbitro de fútbol y la persona que ha impulsado a un equipo de una pequeña pedanía de Murcia a rozar la Segunda B con la punta de los dedos durante dos temporadas seguidas. Ahora se ha decidido a entrar en el grupo de patrocinadores más importantes del Real Murcia con su firma, Gesa, y a avalar el fichaje de Adrián Hernández, al que considera alguien especial y al que puso al frente de un proyecto humilde y equilibrado en el que se debería mirar el club grana.

-¿Cuándo conoció a Adrián Hernández, ahora en el Murcia?

-Cuando empecé en el Churra. Era el entrenador de mi hijo en los infantiles. Lo que me gustaría que incluso le dio clases particulares a mis dos hijos. Es una persona humilde y trabajadora. Una persona que quiere mucho el deporte y que lo conoce muy bien. Sabe comunicar y llegar muy bien a la gente.

-¿Se considera su descubridor?

-Más que su descubridor, me considero amigo suyo. Le di la oportunidad de coger el equipo de Primera Territorial del Churra. Creo que va a triunfar en el Murcia y será alguien importante en el fútbol.

-Ha dado un salto al vacío, ha dejado su trabajo justo cuando el Murcia no le puede pagar muy bien.

-No está en el Real Murcia por dinero. No gana más que en su trabajo anterior. Ama al Real Mucia y el deporte lo lleva muy dentro. Ama lo que hace y el éxito lo tiene garantizado. A cualquiera le gustaría tener un capitán así. Es un trabajador nato, lo he visto entrenar días del Bando de la Huerta y en Año Nuevo. No falla nunca y su gente le es fiel, todos le siguen.

-En el césped, ¿cuál debe ser el objetivo de este Real Murcia?

-Este año el equipo debe luchar por la permanencia, eso es lo primero. Después ya veremos. No va a ser un año fácil, aunque creo que vamos a disfrutar. Son gente de Murcia, con un planteamiento humilde pero ambicioso. Los aficionados debemos apoyar, rugir con toda la fuerza del mundo. Adrián le puede sacar mucho rendimiento a los jugadores.

-Parece que hay buenas vibraciones alrededor de la entidad.

-Se está juntado todo, la buena gestión en los despachos y las ganas de la afición. Están creyendo también en el entrenador. Como sucedió en Churra, todos íbamos de la mano.

-¿Cuál fue el secreto de aquel Churra, el que ha llegado desde Primera Territorial hasta jugar dos 'playoff' de ascenso a Segunda B?

-El secreto fue conocer a Adrián Hernández. Cuando llegamos al club era un pequeño desastre. Había una 70 fichas y hemos llegado a tener hasta 300 en el fútbol base. El primer equipo estaba en Primera Territorial. Vi trabajar a Adrián y cómo se volcaba la afición. Entendí que con él podíamos hacer algo grande.

-Y trabajando precisamente con futbolistas que no eran profesionales y que tenían otras ocupaciones aparte de jugar al fútbol.

-La gente siempre piensa que hay que fichar jugadores caros para tener éxito. El Churra es fútbol en estado puro. El secreto: una junta directiva que supo gestionar y que dejó trabajar a los técnicos del fútbol.

-¿Le afectará mucho el adiós de Adrián Hernández a un Churra en el que era una pieza vital?

-Somos aliados del Real Murcia, no podíamos impedirle que se fuera. Pero Churra es fútbol puro. Siguen llegando jugadores que quieren estar con nosotros. Estamos en un sitio perfecto y no vamos a cambiar de filosofía. Solo hay que gastar lo que ingreses, nada más.

-Acaban de firmar un patrocinio importante con el Real Murcia, ¿qué puede aportar Gesa al club?

-Aparte de ayudar en lo económico, nos gusta aportar valores como los que tiene nuestra empresa. Debe ser un club modesto y que trabaje con las bases, que haya un proyecto serio y un objetivo, no solo deportivo: también social. En Yecla, por ejemplo, hay cultura futbolística, tiene una afición fiel y saben muy bien qué es lo que quieren, por eso también hemos apostado por ellos.

-¿Era el momento de entrar en un club como el Real Murcia, se han disipado las dudas que existían con las anteriores directivas?

-Conozco personalmente a muchos miembros de esta junta directiva y si Gesa ha entrado en el Real Murcia es porque ve un proyecto sólido y profesionales que saben gestionar los recursos. Hablamos de economistas, gente relacionada con el Derecho y auditores, además de Tornel, que es un notario de prestigio. Son grandes profesionales y además de la Región. De lo anterior, mejor no hablar. Entre todos tenemos que conseguir que el Real Murcia sea otra vez el buque insignia del deporte en esta comunidad. Somos muchos los que crecimos con un Real Murcia en Primera.

-Este proyecto no tiene nada que ver con los anteriores.

-Todos los aficionados del Murcia esperaban antes que llegara alguien de fuera para salvar al club. No conozco ningún empresario que quiera dar a fondo perdido todo el dinero que necesita el club. Eso no existe. Es el momento de los murcianos, no creo que haya más oportunidades que la de ahora. Ha habido muchos empresarios que apoyaron al Murcia antes, pero ahora hay que poner en marcha este proyecto. Vale la pena invertir en el Murcia más que nunca. Cuando Gesa ha dado este paso es porque cree en el proyecto y es ilusionante. Con la situación tan mala solo hay que comprobar la gente que etá apoyando, esa es la grandeza del Real Murcia.

-Su empresa colabora con clubes de fútbol como el Fuente Álamo, Churra, Colmenar (Málaga), Yeclano, Lorca Féminas y el Real Murcia. También en otros deportes como el tenis, la vela y el voleibol. ¿Hasta dónde puede llegar Gesa?

-Llevamos 20 años apostando por el deporte y nos gustan los valores que representa. En los últimos años nos hemos volcado con muchos equipos de varios ámbitos. Es nuestra seña de identidad y nuestra forma de apoyar a la sociedad actual.