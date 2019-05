Julio Algar: «No gusto a muchos, pero quiero ayudar» Julio Algar, ayer, en su despacho de la Nueva Condomina. / guillermo carrión / agm «No sé si seguiré como entrenador, depende de mí y del Consejo; si nos equivocamos con el nuevo técnico, todo lo planificado no valdrá», dice el entrenador y director deportivo del Real Murcia JOSÉ OTÓN Jueves, 16 mayo 2019, 03:33

Julio Algar apareció en la sala de prensa de la Nueva Condomina tras tumbar al Melilla con ganas de ajustar cuentas. Aunque para parte del entorno murcianista sus 11 puntos de 24 posibles en sus ocho partidos como técnico grana son un escaso bagaje, para el madrileño tienen mucho mérito por todo lo sufrido por el vestuario esta campaña. Para él la permanencia es un premio, aunque para la grada no sea el objetivo real de un club que ya se ha puesto a caminar de cara al futuro, aunque falte por resolver un gran enigma.

-¿Seguirá usted siendo el próximo año entrenador del Real Murcia?

- Ahora mismo no sé lo que va a pasar. Vine para llevar la dirección deportiva y ahora estoy a disposición del club. Debemos hablarlo entre el Consejo y yo, aunque asumir los dos cargos puede ser complicado.

«He sentido presión desde que con 10 años aterricé en el Real Madrid»

-Pero, ¿quiere seguir de técnico?

-No es que no quiera abandonar el banquillo. Tenemos que analizar bien el perfil de entrenador que puede llegar. Si nos equivocamos en la elección, todo lo que hemos planificado no se llevará a cabo y eso sería un error. Si al final no ponemos a jugadores como Bertomeu, no hacemos nada. Si el entrenador que venga no tiene conexión plena con la dirección deportiva, no haremos nada. Hay que arriesgar con nuestra gente y manejar las claves para su formación. Si hay un entrenador que quiere mantener nuestra línea, podrá venir.

-Si no viene, ¿estaría preparado para asumir los dos trabajos?

-Alguien me tendría que echar una mano, porque también hay que conocer muy bien el mercado. Pero sí se pueden compatibilizar los dos cargos si las tareas están muy ordenadas y si no encontramos el perfil que queremos. Pero lo que hagamos no será bueno para Julio Algar, será bueno para el Real Murcia.

«Loreto es candidato, pero hay más. No me importaría fichar a uno de Tercera como Adrián»

-Loreto estuvo viendo al Murcia en Jumilla, ¿es una pista?

-Loreto puede ser un candidato. Lo que niego es que viniera a Jumilla por ese motivo. Es un enfermo del fútbol. Estaba en Murcia porque el Zaragoza no jugaba. Si hubiéramos querido esconderlo, no hubiera ido, ya que el partido lo televisaban. Luego nos vimos y cenamos en un centro comercial, y tampoco nos escondimos. Pero puede haber más gente que esta ahí y que es candidata.

-¿Como Adrián Hernández, actual entrenador del Churra?

-No es descartable que pueda venir un técnico desde Tercera. Se me han ofrecido entrenadores que han entrenado en Primera, pero no los veo, no están en la sintonía del club. Quizá Adrián Hernández pueda funcionar en el Real Murcia, por qué no.

«No tenía un despacho, pero negocié con muchos jugadores»

-En todo caso, el cargo de director deportivo no lo va a abandonar.

-Desde que llegué estamos trabajando en la dirección deportiva y seguro que seguiré el próximo año. Echamos muchas horas y sabemos que va a ser complicado y difícil. Sabía que no iba a ser fácil. Tenemos que hablar con los jugadores y saber lo que queremos de cada uno de ellos.

-¿No siente presión por tener que construir el nuevo Real Murcia?

-Desde que estaba en el Madrid con 10 años he tenido presión. No gustaré a muchos, pero voy a intentar ayudar al Murcia. Cuando me vaya, mi conciencia estará tranquila.

«En los 8 partidos conmigo ha jugado más que en los 29 anteriores; debe decidir qué quiere»

-Nunca ha hecho un trabajo similar, a pesar de haber sido ojeador del Barcelona y el Espanyol.

-No es el mismo trabajo, pero sí he negociado y he hecho otras cosas con mucha discreción. Si no, no hubiera durado ni cinco minutos en esos dos clubes. No tenía un despacho, pero negocié con muchos futbolistas para que fueran a esos equipos.

-Con la plantilla con la que acabará la Liga el Murcia, ¿no debería haber quedado mejor clasificado?

-Llegamos en un tramo de Liga en el que se notó que la plantilla era corta. Se podían haber hecho las cosas diferentes en enero. David Sánchez, al que le está pagando el Murcia, podría estar aquí, ya que había fichas de sobra. Igual que Marcos Legaz, un jugador que está en el Imperial, que no es sub-23 y que podría haber jugado con el primer equipo.

«Quitó deuda, pero hay cuatro porteros con contrato para el próximo año»

-Eso es un palo a Cordero.

-Se hicieron cosas bien. Se quitó deuda, pero es cierto que no sirve de nada renovar o dejar de renovar futbolistas si metemos más gasto para el próximo año. Como con los porteros, que teniendo dos con contrato fichamos otros dos más para el siguiente. Es una herencia que hace que el año que viene tengamos cuatro porteros. Es poco entendible. Y hay cedidos a los que pagamos y podrían estar aquí.

-¿Qué va a pasar con los futbolistas con contrato que tienen sueldos inasumibles para el club?

-Después del partido contra el Sevilla Atlético nos reuniremos con ellos para que cada uno sepa su situación, igual que los que tenemos fuera. Saben la situación real del club, nadie les va a engañar ya. Hay muchos que me gustaría que se quedaran, aunque no hayan estado al mejor nivel. No podemos echarlos, tienen contrato.

-¿Y con Juanma Bravo? ¿Teme que se vaya a otro club?

-En los 8 partidos conmigo ha jugado más que en los 29 anteriores. Está claro que confío en él. Pretendemos tener gente comprometida, y si es de la cantera mejor. Tiene que decidir qué es lo que quiere, pero no puede dudar de nosotros. No vamos a comprometernos con él a cosas que no podremos hacer.

-El que parece más cerca de marcharse del Murcia es Ian Mackay.

-Tenemos cuatro porteros con contrato. Sería bueno que se quedara, pero no depende de nosotros. Tiene que valorar muchas cosas, aunque sabemos que está muy a gusto aquí. Me comentó que iba a esperar a que terminara la Liga. Es honrado y buen profesional. Ojalá se quede.

-¿Cree que Aquino volverá a vestir la camiseta del Murcia?

-Tiene que volver si no pagan la cláusula. No sabemos si querrá regresar. Si lo hace, hablaremos con él. Ahora hay otras prioridades.

-¿Ha intentado quitar presión a sus jugadores creando buena ambiente en el vestuario?

-Alguno se podía haber borrado porque estaba tocado físicamente, pero querían ayudar al equipo y han aguantado. Por ejemplo, Del Bosque fue mi entrenador y nunca sacó el látigo, a pesar de que lidió con situaciones difíciles.

