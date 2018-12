«Hacemos cosas extrañas» Pontes y Herrero se saludan antes del encuentro. / V. Vicéns / AGM «No entiendo por qué somos tan blanditos», asegura Herrero ALBERTO GÓMEZ MURCIA. Lunes, 3 diciembre 2018, 08:00

El empate que cosechó ayer el Real Murcia ante el Jumilla hizo mucho daño en el vestuario. Los granas enlazan 6 partidos sin ganar y solo han logrado un triunfo en los últimos 9 encuentros, unos números que dejan al equipo que entrena Manolo Herrero muy distanciado de su objetivo inicial: liderar el grupo IV. El jienense se mostró muy disgustado. Señaló directamente a los jugadores, al apuntar que «yo confío en esta plantilla si damos un paso hacia delante. Aquí todos venimos de equipos con menos exigencia de la que tiene el Real Murcia. No estamos demostrando nada. Aquí es donde hay que demostrar si valemos para el fútbol profesional o no, y hasta el momento no lo estamos haciendo. Yo, el primero», aseguró.

Herrero se quejó abiertamente de los problemas que está teniendo el Murcia para sacar los partidos adelante. «A mí esto no me había pasado nunca. No entiendo por qué somos tan blanditos». El preparador andaluz no escondió que «al final tenemos que dar gracias por el empate porque con el gol del Jumilla nos descompusimos y no perdimos de milagro». El técnico de Jaén huyó de las escusas y afirmó que «no podemos escudarnos. Lo que tenemos que hacer es pensar si estamos haciendo lo que debemos».

Sobre la falta que precede al remate de cabeza de Carlos Álvarez que supone el empate, Herrero lamentó que «hacemos cosas muy extrañas. La falta es innecesaria. Eso es competir mal y encima no defendemos bien la falta». Herrero dijo que asumirá cualquier decisión que pueda adoptar el Consejo de Administración del club acerca de su continuidad o la de alguno de los jugadores. «No tendré ningún problema en aceptar lo que decidan. Es lo que hay».

Para el entrenador de Jaén que «Josema, con 19 años, sea uno de los mejores es algo que me preocupa mucho». El técnico arengó en la sala de prensa a sus futbolistas y señaló que «esto hay que sacarlo hacia delante como sea, pero debemos tener claro que hay que cambiar muchas cosas. Nos falta carácter competitivo. Somos un equipo de buena gente. No puede ser que nos empaten siempre que vamos ganando».

Empate justo para Pontes

Por su parte, Leonel Pontes, entrenador del Jumilla, se refirió a las dificultades por las que está atravesando el Murcia y apuntó que «cuando tienes problemas pierdes intensidad en los entrenamientos. El Murcia cayó en la segunda parte y nosotros nos aprovechamos de eso». En su opinión, se vio «un gran partido entre dos equipos intentando ganar. El empate ha sido justo». El entrenador portugués afirmó que «no es verdad que un equipo sea más ofensivo cuando juega con dos delanteros», aunque admitió que su conjunto mejoró en la parte ofensiva cuando coincidieron Donovan y Carlos Álvarez.

Para Pontes, el punto que consiguió el Jumilla ayer «hay que valorarlo porque lo logramos en la casa del Murcia. Nosotros defensivamente hemos estado fuertes. Ha sido un encuentro parejo». Ben Stevenson se tuvo que retirar con problemas en la rodilla derecha, pero habrá que esperar a lo que dicten las pruebas médicas a las que se va a someter el jugador para dictaminar claramente su lesión. Pontes admitió que su baja condicionó al Jumilla y su esquema de juego.