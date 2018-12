El Hércules quiere a Alfaro, pero con un salario más bajo del que tiene en el Murcia JOSÉ OTÓN Martes, 18 diciembre 2018, 02:50

Muchos equipos de Segunda B y algunos de Segunda, españoles y extranjeros, estarán pendientes de los próximos movimientos que se produzcan en el vestuario del Real Murcia. Y es que estos conjuntos quieren pescar a algunos de los futbolistas que pueden abandonar la disciplina grana. Uno de ellos es el extremo Jesús Alfaro, el jugador con el sueldo más alto del Murcia, cedido por el Real Zaragoza. El Hércules se ha interesado por el sevillano, al que ya quiso fichar dos veces anteriormente.

El conjunto alicantino se ha dirigido al Zaragoza para comunicar sus intenciones, aunque ha asegurado que no está dispuesto a asumir las condiciones que pactó el pasado verano con Toni Hernández, ex director deportivo grana. El club murciano, por su lado, abre la puerta a Alfaro para desprenderse de una ficha cercana a los 140.000 euros.

El Hércules también se ha fijado en Forniés, lateral izquierdo del Real Murcia, aunque, como pasa en el caso de Alfaro, consideran su ficha muy alta, a pesar de que es casi la mitad de la que tienen pactada su compañeros. Entre los jugadores que también tienen pretendientes se encuentra Hugo Álvarez, al que siguen equipos de Segunda como el Extremadura y un conjunto griego, aunque el Murcia no quiere deshacerse de él. A Dani Pérez, además, lo quiere el Salmantino.

Aquino y el Almería

Aquino no cierra la puerta a marcharse del Real Murcia, pero tiene claro que no quiere mover a su familia de la capital de la Región. Por eso, no ve con malos ojos las posibles ofertas que pueda recibir de equipos cercanos como el Almería, que ya piensa en el atacante.