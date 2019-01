La herencia de Flores, Carmona y Hernández, un lastre para el club Los despidos de Borja Gómez, Llorente y Biel Ribas han provocado un grave perjuicio económico a las arcas del Murcia JOSÉ OTÓN Miércoles, 23 enero 2019, 02:34

La directiva del Real Murcia no para de tapar agujeros del pasado. Los últimos, los que provocaron los tres directores deportivos que precedieron a Pedro Cordero en el cargo. Deseado Flores, Gómez Carmona y Toni Hernández no dejaron un legado del que puedan sentirse orgullosos, precisamente. El club grana, después de semanas de conversaciones, está a un paso de desbloquear las denuncias de la AFE gracias a su credibilidad y mano izquierda. Y es que, aparte del dinero pendiente, los anteriores gestores del club grana no tuvieron ninguna delicadeza con algunos de los futbolistas a los que despidieron, lo que ha hecho que estuvieran poco receptivos.

Como Borja Gómez, que fue despedido por Deseado Flores el 17 agosto de 2017, con la Liga a punto de arrancar y cuando tenía todo listo para jugar la campaña con el equipo grana. El central madrileño fue despedido tras jugar todos los partidos de pretemporada, cuando mejor estaba físicamente y tras matricular a sus dos hijos en un colegio de Murcia. Con todo listo para disfrutar de una temporada de grana, tuvo que hacer las maletas y marcharse a Logroño. Curiosamente, Flores echó a Borja Gómez para traer a David Mateos, que es otro de los jugadores que tenían dinero pendiente con el Real Murcia. Borja Gómez demandó al club grana por despido improcedente, ganó el juicio y el pasado verano cobró una parte de la indemnización.

Eso sí, de buena fe aplazó el resto a cambio de unos pagarés que resultaron no tener fondos y de los que tuvo que asumir los gastos de devolución. De ahí que esté siendo de los más inflexibles a la hora de negociar los cerca de 12.000 euros que le quedan por percibir. Como Fernando Llorente, al que despidió Gómez Carmona, el director deportivo de Mauricio García de la Vega, en las últimas horas del mercado invernal de la pasada campaña.

Los protagonistas Deseado Flores. D.D de Raúl Moro El caso del central Borja Gómez es uno de los más incomprensibles de su etapa en el Murcia. Pedro Gómez Carmona. D. D de García de la Vega Despidió a futbolistas como Llorente, Ortiz o Chamorro que luego ganaron el juicio al club. Toni Hernández. D. D de Víctor Gálvez Entre sus muchos errores, destaca el despido de Biel Ribas, que costará 107.000 euros al club.

Sobre la bocina

El centrocampista, dolido, encontró acomodo en el Mirandés y el pasado verano en el Recreativo, aunque mantenía una deuda con el equipo grana de cerca de 58.000 euros. Finalmente ha accedido a fraccionarla, cobrando ayer la mitad, pese a la negativa inicial a tener un gesto con el Murcia, club que lo echó alegando «bajo rendimiento».

Salva Chamorro y Álex Ortiz vivieron situaciones similares y también se decidieron a demandar al club grana por despido improcedente, casos que siempre fueron favorables para los jugadores. Toni Hernández, el último director deportivo del club, mano derecha de los Gálvez, también tiene una larga lista de borrones en su trayectoria en el Real Murcia. Como cuando, a pesar de estar negociando una salida con Pedro Orfila decidió despedirlo. Además de dejar salir a otros futbolistas, como Santi Jara y Elady dándoles pagarés que luego no tuvieron fondos, también echó a Biel Ribas, que como los anteriores exfutbolistas del Murcia todavía tenían otro año de contrato más.

El portero mallorquín también demandó al club grana por despido improcedente, causa que resultó favorable al fichaje estrella de la etapa de Deseado Flores. Un jugador que arrebató al Cartagena y al que el club grana tendrá que pagar ahora 107.000 euros después de la sentencia del Juzgado de los Social 9 de Murcia, que también obliga al club grana a pagar 234.408 euros a Ribas en caso de ascenso a Segunda. El Murcia prescindió de uno de los mejores porteros de Segunda B para esta temporada, aunque tendrá que pagarle de todas formas su nómina, otra consecuencia de una nefasta gestión de los exgestores granas.