A Herrero no le asusta la juventud Domi Pujante, a la derecha, lucha junto a un rival con José Ruiz a la izquierda. / guillermo carrión / agm El técnico, que hizo jugar ayer a cinco sub-23, permitió debutar a Domi Pujante ALBERTO GÓMEZ MURCIA Martes, 8 enero 2019, 01:41

El Real Murcia recibió el 2019 con una igualada en la Nueva Condomina. Para Manolo Herrero, el entrenador grana, «el empate, si lo analizas de forma aislada, es un paso atrás, pero a nivel global lo importante es seguir sumando». El conjunto pimentonero finalizó la primera vuelta del campeonato sumando 10 puntos de los últimos 12 después de encadenar tres victorias contra el Almería B, el Atlético Malagueño y el Melilla, y empatar ayer.

El técnico andaluz no escondió que «el partido no ha sido bueno porque no hemos ganado. En la primera parte hemos tenido tres ocasiones de gol para ponernos por delante, pero no hemos marcado. La segunda parte fue un querer y no poder por nuestra falta de acierto, como ya avisé en la previa que sucedería si no metíamos las ocasiones que generáramos», aseguró.

Manel tuvo oportunidades para marcar. Curto y Chumbi, sus compañeros en la delantera, también participaron, pero no dispusieron de opciones tangibles para perforar la meta contraria. Otro hombre de ataque que participó ayer fue el extremo Domi Pujante. El jugador del Imperial, filial con el que lleva anotados 7 goles en Tercera, sustituyó a Julio Delgado. De él dijo Herrero que «ha empezado un poco nervioso, pero es algo normal al tratarse de su estreno. Lo cierto es que ha estado bien y nos ha ayudado haciendo lo que tenía que hacer».

«Hay que tener paciencia con los jóvenes; a Josema le costó mucho al principio y ahora está espectacular» Manolo Herrero. Entrenador del R. Murcia

La intención del club murciano es que Domi Pujante se integre en el primer equipo pimentonero durante la segunda vuelta de la competición. Ayer en el equipo titular de los granas también estuvieron otros cuatro jugadores menores de 23 años. Fueron los casos de Nahuel, Corredera, Julio Delgado y Josema. Al respecto, el entrenador Herrero comentó que «jugamos con mucha gente joven, pero no es fácil jugar en este club porque la exigencia es máxima en todos los partidos. Hay que tener paciencia con la gente joven. A Josema también le costó al principio y ahora está espectacular».

«Me ha molestado que Aquino cobre y los demás no. El club ha estado listo para que no se pueda ir» Charlie Dean. Defensa grana

El preparador andaluz señaló que «al final no hemos podido hacer más por culpa del cansancio y la inactividad por el parón navideño. Además, el Sevilla se ha encerrado y así es más difícil todavía». Herrero también lamentó que «nos falta velocidad. Si analizas la plantilla no tenemos un perfil de jugadores rápidos. Tenemos más pasadores que rematadores», en relación a la marcha reciente de Alfaro y Héber Pena.

En la opinión del actual entrenador del Real Murcia, «hemos sido superiores durante la primera parte. Buscamos tener más control en el centro del campo para ser más dominadores. Lo hemos hecho en la primera parte. Si hubiera entrado alguna de las ocasiones que hemos generado el partido hubiera sido distinto».

Enfado de Charlie Dean

Charlie Dean admitió ayer en Onda Regional que «la directiva está trabajando para mejorar las cosas», pero matizó, en referencia a los pagos realizados a Aquino por parte del Consejo, que «no se puede poner a un jugador al día y a los demás no». El defensa también apuntó que «si quieren traer fichajes, los que estamos aquí tenemos que cobrar porque somos los que estamos trabajando para estar bien», dijo. «Me ha molestado que él cobre y el resto no. Lo primero, que nos pongan al día y después que tiren para adelante», aseguró. El británico considera que «el club ha estado listo con Aquino al haberle pagado para que no se pueda ir, pero las formas no han sido las mejores». Sobre la ausencia del delantero ayer, Dean ponderó el trabajo en ataque que hicieron sus compañeros, pero no ocultó que «esta ausencia se nota en cualquier equipo. Es nuestro hombre gol y lo quiero aquí».