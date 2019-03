Josema: «Herrero me dijo que, si quiero, puedo ser mejor que mi primo Pedro León» Josema, ayer, en el campo de Cobatillas. / guillermo carrión / agm La nueva promesa grana asegura que es un joven humilde: «Me hago la cama todos los días y ayudo en casa; no soy nadie para que mis padres me hagan las cosas» JOSÉ OTÓN Jueves, 28 marzo 2019, 14:52

Josema Raigal (Mula, 30 de agosto de 1988) no cumple con el prototipo que actualmente hay del futbolista, impregnado de tatuajes y ropa ajustada. Más bien lo contrario: es un joven discreto que pasa desapercibido. Y eso que viene de una familia de triunfadores: sus primos son Pedro León y Luis León Sánchez, dos de los mejores deportistas que ha dado la Región y personas humildes que nunca han hecho alarde de los éxitos que han conseguido. Quizás sea el secreto para que la joven perla del Murcia tenga la cabeza bien amueblada.

-El pasado verano pasó de entrenar con el filial de Tercera a ser una pieza fundamental en el primer equipo. Vaya cambio.

-Mi vida dio un giro. Me llamaron para hacer la pretemporada con el primer equipo. Supuso un salto grande y lo afronté con ilusión y con trabajo. Por eso estoy aquí. Mi primo Pedro León me dijo que era mi oportunidad para demostrar que podía estar con el primer equipo del Murcia.

-¿Cuál fue el siguiente paso para convertirse en la perla de la cantera? ¿Cree que está mimado?

-Yo intuía algo antes de que el club comenzara a hablar conmigo de firmar un nuevo contrato. Después del primer amistoso del verano en Mula Manolo Herrero habló conmigo y me dijo que podría llegar a ser mejor que Pedro León si yo quería. No me siento el niño mimado, estoy muy agradecido a la afición y al club. Me siento respetado por todos.

-¿En qué ha cambiado su vida?

-Estoy rodeado de grandes jugadores y aprendo cada día de ellos. En lo personal, también ha cambiado todo. Estudiaba Bachiller, pero lo dejé porque en Mula no hay institutos abiertos por las tardes. Tuve que elegir, y opté por el fútbol.

-¿Es algo temporal o ya ha abandonado los libros definitivamente?

-Mi familia no quiere que deje de estudiar. Estoy buscando un lugar para aprender inglés, sacar el B1, y también recuperar mis estudios.

-Y en su pueblo, ¿le reconocen?

-Hay muchos aficionados y socios del Murcia en Mula. Cada fin de semana me aprietan para que ganemos. Me meten caña porque entienden que soy joven y tengo que mejorar mucho. También me apoyan.

-¿Habla mucho con Pedro León?

-Cada partido que termino hablo con él y le cuento cómo me ha ido. Me da muchos consejos y es mi representante. Mejor que él no va a haber nadie. Hemos sido siempre muy familiares. Me dice que, si no me salen las cosas, le eche más cojones.

-¿Es futbolista por su primo?

-Siempre ha sido un referente para mí, igual que Luis, pero desde siempre quise ser futbolista. Cada vez que viene por aquí nos vemos, pero vive en Bilbao y ha estado muy liado recuperándose de su lesión.

-¿Es posible que alguna vez coincida con su primo sobre el césped?

-Ojalá pudiera jugar en contra o con él en el mismo equipo. Él nunca me ha dicho nada, pero ojalá volviera al Murcia algún día. Ya se verá.

-¿Lo ha pasado mal en estos dos meses y medio sin ganar?

-Estoy viviendo cosas que no había vivido en mi vida. De estas experiencias se aprende. Nerviosismo sí ha habido. Estamos cogiendo confianza, nuestra cabeza se ha liberado. El pasado domingo soltamos mucha rabia. El equipo supo sufrir y ahora queremos coger una buena dinámica.

-¿Ha notado la presión?

-Es difícil, pero si apuestas por un club como éste sabes a lo que vienes. Estamos muy expuestos. Me he sentido mal conmigo mismo y con el equipo. Soy igual de responsable que todos los demás.

-¿Se marchará al final del curso?

-No pienso en eso. Solo pienso en el presente. Primero hay que salvar esta temporada y ya veremos el futuro. Si me dice el club que debo irme porque pueden sacar dinero por mí, me iré. Pero quiero que sepa todo el mundo que mi prioridad es quedarme aquí, en mi pueblo.

-¿Aspira a jugar en Primera?

-No me importaría quedarme cuatro o cinco años más en el Murcia, o toda mi carrera. Si puedo subir de categoría mejor. Lo ideal sería jugar con el Murcia en Segunda y Primera. Este club debe estar más arriba.

-Seguro que tuvo ofertas para marcharse el pasado mes de enero.

-Llegaron ofertas, pero no les dimos importancia, no las valoramos. Yo he estado centrado en el fútbol, de eso se ha encargado mi primo Pedro.

-¿En qué ha cambiado el equipo en la última semana?

-Julio Algar nos ha convencido de que podemos hacer algo más importante. Ha sido sincero con nosotros. Nos ha dado confianza a cada uno, nos hemos sentido liberados.

-¿Y qué le pide a usted?

-Que encare al rival y haga lo que sé. Me ha pedido que no haga nada raro y que ponga balones al área para que nuestros delanteros metan goles.

-De puertas para adentro, ¿Cómo es Josema, la nueva perla grana?

-Ayudo a mis padres y aprendo cosas por si algún día tengo que salir. Me hago la cama, voy a comprar y hago otras cosas. No lo digo para quedar bien. No soy nadie para que mis padres me hagan las cosas. Los dos trabajan en una cooperativa de cítricos y yo les echo una mano en lo que puedo. Soy un chaval normal y no se me ha subido el pavo a la cabeza.

-¿Cómo lo ha hecho?

-Humildad. Me la ha inculcado mi familia. A mis dos primos tampoco se les ha subido el éxito a la cabeza. A mí, a principio de temporada, ya me dijeron que no era nadie todavía. Esta es la base para llegar.

-¿Qué hace en su tiempo libre?

-Jugar al pádel con mis amigos y estar con mi novia María. Me gusta la música tranquila como la de Manuel Turizo, que me encanta para pensar y darle vueltas a la cabeza. Pero de vez en cuando me pongo reggaeton para que me suba la adrenalina antes de los partidos. Veo series en Netflix como Prision Break y la Reina del flow. También estoy deseando que vuelva Juego de Tronos.

-¿Cristiano o Messi?

-Isco es mi preferido, aunque su fútbol no se parezca a mi forma de jugar. Entre Cristiano y Messi, siempre me quedo con al argentino.