Herrero, el héroe introvertido Manolo Herrero, en un choque en la Nueva Condomina. / vicente vicens / agm El vestuario grana lo tilda de reservado, pero su seriedad y estabilidad están obrando milagros JOSÉ OTÓN Martes, 22 enero 2019, 01:46

El entrenador Manolo Herrero, que llegó al Murcia para liderar el segundo proyecto más caro de toda la Segunda B por detrás del de la Cultural Leonesa, se ha convertido en un héroe silencioso que, pese a todos los problemas que ha soportado la entidad desde el pasado mes de agosto, aguanta en la parte alta de la clasificación gracias a una racha de cuatro victorias y tres empates que nadie hubiera podido presagiar.

Un césped penoso, los impagos, los jugadores en rebeldía y las broncas con los Gálvez no han alterado el carácter del entrenador del Murcia

Un auténtico tesoro en el tramo de la temporada en el que se encuentra el equipo grana, que contrasta con la estabilidad y solvencia institucional y económica que presentan otros equipos murcianos candidatos al ascenso como son el UCAM y el Cartagena, que solo se tienen que preocupar de lo deportivo.

Los datos 12 veces dejó el Murcia su portería a cero en los 21 partidos de Liga. Tampoco encajó en los 120 minutos de la Copa ante el Ebro. 10 empates en 21 partidos (el que más empata, junto al Villanovense, en el grupo IV).

Las cosas se torcieron bien pronto con el mal diseño de una pretemporada que arrancó antes de tiempo debido a un supuesto partido amistoso en la Nueva Condomina que finalmente no se jugó e hizo llegar a la plantilla desfasada al arranque liguero.

Los conciertos de la Nueva Condomina dejaron en mal estado el terreno del estadio, situación que se agravó con los impagos de la directiva de Gálvez con la empresa mantenedora del césped del estadio grana y Cobatillas, lo que perjudicó gravemente a un equipo diseñado, en teoría, para tener el balón y jugar bien al fútbol. Con el paso de las semanas, la situación empeoró y obligó al equipo grana a buscar otros campos de entrenamiento, dando lugar así a un periplo que obligó a la plantilla a entrenar en el césped artificial de la Universidad de Murcia.

Un empate épico en Villanueva 1 Tres jugadores tocados y tres que tuvieron que ser infiltrados Ian Mackay, Hugo Álvarez y Charlie superaron el dolor de sus diferentes molestias físicas a base de pinchazos. Además, Juanma Bravo no pudo entrenar ni miércoles ni jueves, Tanis tenía molestias y Miñano soportó un proceso febril durante la semana. 2 Cuatro jugadores en la rampa de salida David Forniés, Curto y Armando, además de José Ruiz, tienen posibilidades de salir del club. Aun así, tres de ellos estuvieron en Villanueva y dos participaron durante los noventa minutos. Solo Forniés, que prepara su marcha, no viajó. 3 Siete bajas y cero fichajes El Murcia ha perdido a su máximo goleador, a dos extremos más expertos, a su organizador en el centro del campo, al relevo para los dos centrales y al suplente en el lateral derecho. Además, Lucio Compagnucci marchó hace unos días cansado de no jugar. Herrero, de momento, solo puede colocar a tres canteranos en el once para no incurrir en alineación indebida.

La lucha por la propiedad del club tampoco ha ayudado al vestuario grana, que ha vivido desconcertado durante muchos meses. De hecho, en media temporada el club grana ha tenido dos presidentes y dos directores deportivos, aunque Almela y Cordero solo han aliviado situaciones creadas por sus antecesores Víctor Gálvez y Toni Hernández, que desmantelaron la plantilla de la pasada campaña y dejaron marchar gratis a futbolistas que Herrero quería como Santi Jara y Elady, actualmente bastiones de un Cartagena en la cima de la clasificación del grupo IV. Y no solo eso, los antiguos gestores, que incluso protagonizaron incidentes con la afición, tiraron de un talonario que no exístia para armar una plantilla de jugadores engañados.

Promesas vacías

La gota que colmó el vaso fueron los impagos que comenzaron a llegar a las primeras de cambio. Encima, Gálvez y Hernández se permitieron el lujo de pagar algunas nóminas a solo unos determinados jugadores, de adelantar cantidades del contrato a otros y de hasta renovar a Armando, quien les ayudó en dos juicios, señalándolo delante de sus compañeros. Un futbolista, además, que no cuenta desde el principio para el jienense. Los impagos provocaron broncas a pie de campo, como la que protagonizó Hugo Álvarez con los gestores oriolanos, o el incumplimento de una promesa de pago solo unos minutos antes de saltar al choque frente al Garanada B en la Nueva Condomina, un duelo que perdió el Murcia el 3 de noviembre.

Para colmo, la llegada de la nueva directiva grana y la contratación de Pedro Cordero con el objetivo de reducir los costes salariales de una plantilla inasumible para un club en el estado actual del Murcia, le ha tocado de lleno. De hecho, Herrero ya tenía asumido que «el mes de enero va a ser muy duro, va a haber bajas en la plantilla y veremos cómo acaba todo». Pero quizás el entrenador jienense, que ya vivió un proceso similar en el Jaén, no pensaba que iba a ser tan duro. Aunque hay muchos futbolistas de la primera plantilla que piensan que es demasiado introvertido, ha sabido capear el temporal y no le ha temblado el pulso en momentos duros. Como cuando tuvo que dar entrada en el once a canteranos sin experiencia en Segunda B, cuando decidió no poner a Armando pese a la petición expresa de algunos de sus compañeros o cuando dejó sin jugar a Aquino ante el UCAM, después de que el delantero murciano, que ya negociaba su marcha, se saltara un entrenamiento.

La meta, el 30 de junio

El duelo de Villanueva de la Serena del pasado domingo (un partido en el que solo pudo contar con 16 futbolistas) es otro obstáculo que ha tenido que saltar un técnico que, lejos de rebelarse en público y en contra de los nuevos jefes, como hicieron otros futbolistas de la plantilla como el propio Aquino, Héber pena y Charlie Dean, se ha puesto a disposición del club con un objetivo distinto al marcado al inicio de la Liga: que prime el interés institucional por encima del deportivo y que el Murcia llegue sano y salvo al próximo 30 de junio. Aunque todo esto vaya en detrimento de la carrera de un entrenador modesto que pensaba que el Real Murcia era el club ideal para dar un salto definitivo en su carrera.