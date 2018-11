Fútbol | Real Murcia Herrero lamenta los errores propios Herrero, entrenador del Real Murcia. / Vicente Vicéns / AGM El entrenador del Murcia asevera que «nos hemos ahogado en la orilla» ALBERTO GÓMEZ Domingo, 18 noviembre 2018, 20:15

Manolo Herrero, entrenador del Real Murcia, lamentó que «nos hemos ahogado en la orilla». El técnico andaluz esperó que lo vivido en el derbi «nos sirva de aprendizaje para el futuro y que aprendamos de lo que ha pasado». El preparador de Jaén volvió a lamentar que «nos cuesta un mundo hacer un gol. Nos cuesta muchísimo y así es muy difícil ganar partidos».

A raíz del empate del Cartagena con el gol de Fito Miranda, Herrero criticó que «nos hemos vuelto locos. No hemos jugado a nada». De todas maneras, el técnico de Andújar confió que «aunque perder no ayuda, espero que lo de hoy no afecte para el próximo derbi contra el UCAM».

Dean pide más saber estar

Los jugadores de uno y otro equipo ofrecieron unas imágenes dispares. Elady, futbolista del Cartagena, destacó que «hemos estado mucho más enchufados y demostrado que somos un buen equipo». En el bando grana, el defensa Charlie Dean lamentó que «por diez minutos tontos se nos ha ido el partido de las manos. Tenemos que ser más veteranos para saber defender como hoy cuando hemos estado con diez y nos han empatado».