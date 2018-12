Herrero: «Llegaron los fantasmas, pero se fueron con el 2-0» El exgrana Sanlúcar y Herrero, antes del partido. / javier carrión / agm Aquino vincula su continuidad a los pagos: «Quiero mucho al Murcia, pero tengo que buscar el bienestar de mi familia» ALBERTO GÓMEZ Lunes, 17 diciembre 2018, 08:32

murcia. Manolo Herrero, entrenador del Murcia, estaba contento: «Hemos ganado a un rival que podía parecer fácil, pero no lo es. Hemos generado varias situaciones de gol». El jienense no escondió que «en algunas fases el equipo ha estado como el campo, irregular». Herrero consideró que el Murcia «salió fuerte», pero «apareció el nerviosismo y llegaron los fantasmas del pasado, aunque desaparecieron tras lograr el 2-0».

En su opinión, al Murcia le faltó «tener continuidad en su juego, pero es un aspecto normal porque estábamos faltos de confianza por la mala racha de resultados que arrastrábamos». La receta para que los pimentoneros sigan creciendo es seguir ganando. «La tranquilidad se consigue sumando puntos. Por eso, estos dos triunfos que hemos logrado nos vienen muy bien», dijo Herrero.

Por otro lado, Dani Aquino vinculó ayer su continuidad a los futuros pagos: «Mi futuro depende del club. Los que han llegado nuevos quieren mucho al Murcia, pero seguimos sin cobrar. Nos deben muchos meses. Cuando llegue el mercado de invierno cada uno valorará lo que es mejor para él». El murciano también apuntó que necesita «una estabilidad familiar. Yo quiero mucho al Murcia y estoy muy a gusto, pero tengo que buscar el bienestar para mi familia».

«Podría marcharme»

Aquino no escondió que «cabe la posibilidad de que me marche. Depende de que el club nos ponga al día. Aunque el corazón me tire mucho por el Murcia tengo que buscar lo mejor para mí mismo». Equipos de Segunda como el Granada y el Cádiz siguen los pasos del punta murciano. Los gaditanos ya ofrecieron el pasado verano al ariete un contrato de 77.000 euros para convencerlo y que se fuera al Carranza. Aquino recibió un homenaje de su peña, pero nada relacionado con una posible marcha: «Me quiso dar un obsequio antes de la Navidad y por eso me acerqué al final del partido».