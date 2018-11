Herrero podría repetir con Aquino de '9', a pesar de la vuelta de Curto Herrero. / nacho garcía / Agm Para Munitis, el dilema radica en saber si podrá contar con Titi, Colinas, Amaya y Kilian Grant JOSÉ OTÓN Miércoles, 21 noviembre 2018, 03:11

El Real Murcia perdió 1-2 el derbi de la Nueva Condomina ante el Cartagena, pero durante más de sesenta minutos de partido el equipo grana dio una buena imagen y pudo ampliar la renta inicial de 1-0 si hubiera estado más acertado frente a la portería que defendió Joao Costa. De hecho, el cambio de dibujo de Herrero, que colocó a Dani Aquino como '9' puro y se olvidó del 4-4-2 (dos delanteros) que había utilizado durante el resto de la temporada, estuvo cerca de dar sus frutos, de no ser por la mencionada falta de puntería, el bajón físico del tramo final del choque y la falta de pericia y de experiencia para parar el partido justo cuando el equipo albinegro buscaba con más insistencia la portería grana.

Aquino, que esta temporada ha jugado más retrasado, haciendo de enlace entre los centrocampistas y el punta, se mostró más enérgico que de costumbre, más vertical e incisivo y, sobre todo, más cercano a la puerta rival. Sacó partido del juego aéreo, a pesar de que no es excesivamente alto. Además, rompió una sequía goleadora que duraba más de 660 minutos.

Presión y verticalidad

Pese al batacazo en casa, el técnico jienense no descarta volver a utilizar el mismo dibujo en el segundo derbi consecutivo ante un UCAM al que le gusta salir con el balón controlado, no rifar la pelota y arriesgar a la hora de construir desde atrás. Ante el Cartagena, los tres atacantes del equipo grana presionaron a la defensa rival, robaron la pelota creando ocasiones claras, provocaron varias faltas al borde del área y sacaron de quicio a Ayala y Moisés, dos centrales experimentados que, durante muchos minutos, estuvieron desbordados. Los contragolpes murcianistas, con Josema, Héber Pena y Aquino, se sucedieron, aunque no se transformaron en goles. Por eso, el Murcia podría repetir planteamiento en La Condomina, en otro duelo donde el club grana se juega reengancharse en la parte alta.

El problema de Herrero es qué hacer con Curto, Chumbi y Manel, otros tres delanteros puros que están con falta de minutos. Las bajas de dos de estos hombres permitieron a Herrero llevar a la práctica el cambio de dibujo en el derbi del pasado domingo, aunque la presumible vuelta del tarraconense para el derbi capitalino, la progresión de Chumbi y el trabajo físico de Manel en partidos anteriores ponen al entrenador grana en una tesitura. Incluso la incorporación de Jesús Alfaro podría poner en peligro la continuidad como titular de Josema, que brilló ante el Efesé.

Pedro Munitis, por su parte, tendrá que esperar al entrenamiento de hoy para saber cómo evolucionan algunos de los jugadores de su plantilla que están tocados. El técnico cántabro, pese a la derrota en Badajoz, puede repetir línea defensiva atrás con la única incorporación de Migue García, que en el Nuevo Vivero entró al terreno de juego por Carlos Moreno nada más arrancar la segunda mitad. Britos y Toni Arranz, que descansó en tierras extremeñas, apuntan a la medular, mientras que la baja de Collantes, por sanción, y los problemas físicos de Titi pueden alterar los planes del entrenador del UCAM, que tampoco tiene a Luis Fernández. Julen Colinas y Kilian Grant, si se recuperan podrían ser los sustitutos, aunque si alguno de ellos falla la puerta del once podría quedar abierta para Castillo o Ismael, dos canteranos.