Hoja de ruta para recuperar protagonismo La plantilla del Real Murcia, en un entrenamiento en Cobatillas. / vicente vicens / agm Aficionados, exjugadores y expresidentes piden al Real Murcia que defina su nuevo modelo deportivo JOSÉ OTÓN Miércoles, 1 mayo 2019, 02:12

El murcianismo, una vez que la permanencia matemática está a solo un paso, necesita saber qué pasará la próxima temporada y cómo será la planificación de un equipo que busca no caer en los mismos errores del pasado. El presupuesto estará ajustado a los ingresos reales de un club que ha vivido por encima de sus posibilidades en las tres últimas temporadas. Por eso, de cara al ejercicio 2019-20 el Murcia va a cambiar de aspecto y los aficionados granas quieren saber qué va a pasar.

Sobre el entrenador

¿Debe seguir Julio Algar en el banquillo grana?

El técnico madrileño, en sus cinco partidos, ha conseguido que el Real Murcia sea un conjunto sólido a domicilio (7 puntos de nueve posibles), pero no ha logrado puntuar como local. Julio Algar llegó al Murcia para liderar la dirección deportiva y se sentó en el banquillo grana solo con carácter temporal, aunque él mismo todavía no ha cerrado la puerta a seguir a pie de pista.

La continuidad de Julio Algar, el perfil de los nuevos fichajes y los descartes de la actual plantilla, primeros asuntos que resolver

Miguel Sánchez, abogado y político, piensa que definir qué proyecto se va a desarrollar es el primer paso: «El Murcia debe tener un área deportiva potente que se base en la cantera a largo plazo. Algar debe liderar una dirección deportiva potente y ser el encargado de diseñar el nuevo Murcia».

Ian Mackay, los centrales, Forniés, Josema y Chumbi, los más valorados por los aficionados granas

Sánchez tiene sus candidatos para el banquillo: «Me gustan Loreto y Pepe Aguilar. Son gente de la casa, que conocen al club y a la afición. Aguilar trabaja en la cantera del Racing de Santander y propone un buen fútbol», dice. Para Alejandro Campillo, líder de la banda Fenómenos Extraños, autora de uno de los himnos populares del equipo grana, «Algar será, o no, un entrenador apropiado en función del plan a desarrollar. Es más importante definir el proyecto y después designar qué entrenador encaja en el perfil».

«Que siga Algar como entrenador debería depender del proyecto que se vaya a hacer. Si es de cantera, con gente joven, quizás sí sea el adecuado. Incluso puede alternar esta faceta con la de director deportivo», dice José Luis Ortín, expresidente grana en los noventa.

Para Patricio Martínez, presidente de El 21 Grana, una de las peñas más antiguas de la Fepemur, el Murcia «podría mirar otras opciones para el banquillo, además de Algar», mientras que para Richi, exjugador grana, el actual técnico del Murcia «no vino a entrenar y sí para ejercer de director deportivo. Él es el que debe elegir el técnico para la próxima temporada. Pero primero hay que definir el estilo, apostar por un modelo y elegir un entrenador que se adapte a lo que necesita el Real Murcia».

Murcianistas Vicente Carlos Campillo. Extécnico grana «A la gente la tienes que ilusionar; el Murcia debe ser competitivo aún con poco dinero» Richi. Exjugador del Murcia «Se puede hacer una plantilla competitiva en Segunda B sin los excesos de años atrás» Juan Guillamón. Expresidente «Yo me quedaría solo con algunos jugadores, pediría algunas cesiones y tiraría de la Tercera» Miguel Sánchez. Aficionado grana «Me gustan entrenadores como Loreto o Pepe Aguilar; son gente de la casa que conoce el club» Patricio Martínez. Peñista del Murcia «El objetivo del próximo año es seguir dando pasos para que el Real Murcia siga con vida»

Lo que sí tiene claro Vicente Carlos Campillo, uno de los entrenadores históricos del Murcia, es que el cargo de técnico y director deportivo no son compatibles: «En un club como el Murcia deben ser figuras diferentes. Uno debe encargarse de entrenar diariamente al equipo y el otro debe centrarse en la secretaría técnica. Un director deportivo debe ver muchos partidos; son parcelas complementarias pero totalmente diferentes».

Sobre el nuevo equipo

¿Cómo debería ser el nuevo Real Murcia?

«Hemos tirado cuatro o cinco años de Segunda B a la basura. Otros equipos han demostrado en este tiempo que haciendo las cosas bien, sin tirar el dinero, se puede ascender. Habrá que sopesar si Algar es el director deportivo apropiado», dice Patricio Martínez. Alejandro Campillo va más allá: «El club debe hacer las cosas bien. Generar una idea y alrededor de ella trabajar en la plantilla. No debe volver a improvisar y sí dejar la planificación deportiva en manos de profesionales».

La cantera «es la solución, pero no a corto plazo. No se trata de subir a todos los jugadores del filial. Hay que fichar futbolistas de Segunda B, con hambre, que estén locos por venir al Real Murcia. Es el mayor activo que tiene este club», asegura Miguel Sánchez. Para Richi, el pasado debe servir para aprender: «Hay que hacer una plantilla competitiva, pero no como las de las últimas temporadas», dice el madrileño afincado en Murcia.

Sobre la actual plantilla

¿Qué jugadores deben seguir el próximo año?

A la hora de planificar el equipo de la próxima campaña la nueva dirección deportiva se encontrará con un problema: los altos contratos de gran parte de los 14 jugadores (11 del actual Murcia, más otros tres cedidos que regresarán) que perciben emolumentos muy altos para la Segunda B: «Si hay jugadores que tienen contratos altos que son difíciles de asumir hay que intentar rescindirlos. O, incluso, negociar la duración de los contratos para poder bajarlos y que los futbolistas que interesen se puedan quedar. Si hay voluntad por ambas partes, se puede llegar a un acuerdo. No hay nadie imprescindible, aunque hay futbolistas que han demostrado su implicación y han arrimado el hombro en circunstancias difíciles. A la vez, hay que dejar espacio a la cantera», dice Richi, quien añade que hay que planificar ya. Patricio Martínez se quedaría con «Mackay, Charlie, Hugo, Forniés, Maestre, Armando, Josema, Juanma Bravo, Chumbi y Manel», siempre y cuando el Murcia fiche un extremo «que le ponga balones». Una lista con la que coinciden Ortín y Miguel Sánchez, quien también se quedaría con la actual pareja de centrales «a pesar de la pésima segunda vuelta que han hecho».

Para Juan Guillamón, expresidente y exconsejero de la entidad grana, la fórmula es sencilla: «Hay que quedarse con cinco o seis jugadores de esta temporada, pedir jugadores cedidos de otros clubes y pescar también en la Tercera División, donde puede haber muchos futbolistas válidos. Armando, Juanma , Josema y Chumbi podrían seguir, igual que Forniés y los dos centrales. Sin embargo, Julio Algar no me gusta como entrenador, ya que en las últimas semanas se ha equivocado: ha metido dos delanteros y nadie en la banda para que le sirva balones».

El mismo objetivo

¿Podrá luchar por el ascenso con un presupuesto bajo?

Los actuales gestores del club grana ya han anunciado que para la temporada 2019-20 el Murcia contará con un presupuesto austero, acorde a sus posibilidades, similar al de otros equipos de la zona media-alta de la Segunda B. Aún así, para los aficionados granas y los que fueron jugadores y directivos del club, la entidad deberá mirar siempre para arriba: «El Murcia, tanto en Segunda B como en Segunda, debe luchar por el ascenso. A la gente la tienes que ilusionar y hacer un equipo competitivo, aunque te cueste lo menos posible», señala Vicente Carlos Campillo, que ascendió con la entidad murciana a Segunda y a Primera División.

Para Miguel Sánchez el objetivo debe ser siempre «jugar el 'playoff'. Se puede hacer, a pesar de que el presupuesto no sea el más alto. La camiseta del Murcia tira mucho. Si lo hace el Badajoz y el Melilla, también lo puede hacer el Murcia». Patricio Martínez, que representa el sentir de los más de 4.000 peñistas, se conforma con algo más espiritual: «seguir afianzando la salvación de este club. Si el Murcia hace bien las cosas a partir de ahora y va por el buen camino, tarde o temprano tendrá una oportunidad de ascender a Segunda División».