Fútbol | Real Murcia Homenaje a Arturo Rubio, el masajista del Murcia, por sus 58 años Adrián Hernández sigue incidiendo en que proliferen los gestos de compañerismo y el buen ambiente en su plantilla JOSÉ OTÓN San Pedro Domingo, 18 agosto 2019, 11:06

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, entiende que la cohesión de su grupo es fundamental para el buen funcionamiento del equipo. Este sábado, tras acabar el partido, el técnico de Churra se fue rápido a llamar a todos sus jugadores. El motivo: era el día en el que Arturo Rubio, masajista del club, cumplía 58 años y el entrenador grana quería que su plantilla lo felicitara. Además de cantarle el cumpleaños feliz ante cientos de aficionados, todos los jugadores y el resto del cuerpo médico decidieron mantear a Rubio, un clásico del Real Murcia, club con el que ha colaborado desde joven.

Cuidar a los miembros del plantel y a los técnicos es clave para Adrián Hernández. «Ha sido espectacular. Cuando salí del Gesa Churra y parecía que no íbamos a poder hacer nada parecido, me he dado cuenta de que en menos de un mes lo estamos logrando. Al final es clave que haya buena gente en el grupo, buenas personas, y eso hay que agradecérselo a la dirección deportiva, porque ha hecho mucho hincapié con el perfil de jugador que podía venir para que encajara en la filosofía que vamos a tener este año en el vestuario. Me parece espectacular, estoy muy contento, y es lo mejor que me llevo hasta ahora de la pretemporada».

Ocho partidos en total

Respecto a los ensayos de este verano, cabe recordar que el Real Murcia disputó ocho partidos de pretemporada con un balance de dos derrotas ante el Levante y el Almería B, tres empates ante el Hércules, Orihuela y Villarreal B, además de otras tres victorias ante el Muleño, Bullense y el Al Arabi, en las que el conjunto grana marcó 7 goles. Respecto a los posibles fichajes, cabe destacar que el club tiene una ficha sénior que aún puede ocupar.