Hugo Álvarez, el quebradero de cabeza del entrenador grana Si el madrileño decide mantener el once de Granada, deberá dejar en el banquillo al defensor gallego, uno de los pesos pesados del vestuario JOSÉ OTÓN Domingo, 31 marzo 2019, 09:23

Julio Algar no ha parado de darle vueltas a la cabeza en su primera semana completa como entrenador del Real Murcia. El buen partido que hizo su equipo el pasado fin de semana en Granada ha hecho que la competencia aumente en la plantilla grana. De hecho, ahora tiene que decidir si mantiene el mismo once titular que ganó tras nueve jornadas sin conseguirlo, o por el contrario da entrada a un jugador importante desde el principio del temporada como Hugo Álvarez, que no estuvo en la ciudad deportiva nazarí por sanción.

Algar tiene tres opciones: poner a los mismos once futbolistas, dejando a Maestre y Armando como centrales, cambiar de posición a alguno de los dos y devolver la titularidad al gallego, o dar entrada a Hugo Álvarez junto a Maestre y Armando, y que el sacrificado sea José Ruiz. La segunda gran ausencia del Murcia en Granada fue la de Charlie Dean, que arrastra problemas físicos que le impiden entrenar con normalidad.

Si finalmente Algar deja en el banquillo a Hugo Álvarez, demostrará que no le tiembla el pulso para sentar a uno de los pesos pesados de la plantilla que en las últimas semanas no ha estado especialmente acertado. Otros nombres propios son los de Juanma Bravo, que también rayó a gran nivel en Granada después de no contar con la confianza de Herrero y Motos, y la de los delanteros Manel y Chumbi, que podrían repetir ante el Don Benito.

7 autobuses para el derbi

Hay un numeroso grupo de aficionados del Real Murcia que, sea cual sea el resultado del choque ante el Don Benito, van a acompañar al equipo grana en el Cartagonova el próximo domingo (19.00 horas). De momento ya hay 365 inscritos para el viaje de la Fepemur (15 euros peñistas y 17 no peñistas) que ya han llenado 7 autobuses. Además de a través de la página web de las peñas, quien lo desee se puede apuntar al viaje hoy en la sede de la Fepemur. El club también habilitará hoy una taquilla para los que quieran comprar entradas para el derbi (10 euros) y viajar por sus propios medios a Cartagena.