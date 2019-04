Juanma Bravo: «Intentaron sacarme de mis casillas» Juanma Bravo, ayer, en las instalaciones de Cobatillas. / vicente vicens / agm El canterano se alegra de dejar atrás la etapa de los Gálvez -«jugaron conmigo»- y ve el futuro con optimismo tras un año «en el que se ha vivido una situación límite» SERGIO CONESA MURCIA Martes, 23 abril 2019, 05:08

Juanma Bravo (Murcia, 21 años) no olvidará nunca todo lo que ha aprendido esta temporada como persona y como futbolista en el Real Murcia. Si la situación del grupo ha sido muy complicada por los impagos y los problemas extradeportivos, la suya fue aún más difícil desde el verano con su posible salida del equipo. No tenía ficha para disputar la primera jornada de la Liga y, tras quedarse, no contó con demasiados minutos con Manolo Herrero en el banquillo de la Nueva Condomina. Sin embargo, con Julio Algar al frente del equipo su situación ha cambiado, con cuatro de cinco partidos como titular. Así, el canterano vuelve a sentirse importante y con futuro en el equipo grana, al que llegó en la categoría cadete y en el que espera jugar muchos años.

-¿Cómo explicaría todo lo que ha pasado en el Real Murcia desde que arrancó la pretemporada en julio?

-Ha sido una locura. Yo ya empecé a vivir esto el año pasado, había revuelo y problemas que al final afectan a lo deportivo. Esta campaña se ha agravado demasiado y la situación ha sido límite. Por suerte, ha llegado la nueva directiva y nos ha transmitido confianza, lo que nos ha venido de lujo.

«A cualquier jugador le afectan las críticas, pero he aprendido a controlar esta faceta»

-¿Qué pasó el pasado verano con su situación en el equipo? Estaba sin ficha en el primer partido de la temporada. ¿Víctor Gálvez y Toni Hernández querían venderlo a toda costa?

-Yo tenía muchos equipos para salir y muy buenas opciones, pero ellos se encabezonaron con uno en concreto y la verdad es que las condiciones no eran las mejores. Además, yo quería mantenerme en el Real Murcia y ser una figura importante, como ya dije antes del verano y de acabar la Liga. Antes de cerrar el mercado hubo problemas y me llegaron a decir que me bajarían con el Imperial a Tercera. Intentaron sacarme de mis casillas y jugar conmigo psicológicamente. Al final firmé la ficha y me he tomado eso como un aprendizaje. Hay mucha gente así en el fútbol y me sirve para valorar más lo que tengo.

-¿Quiere continuar la próxima temporada en el club? ¿Se ve muchos años de grana?

-Si estoy aquí tantos años ha sido por decisión mía y me gustaría mucho seguir, solo espero poder conseguirlo. Aquí estoy con mi familia, en mi ciudad, y le tengo un cariño muy especial al Real Murcia. Ojalá pudiera ser un jugador emblema, pero eso solo lo dirá el tiempo.

«El Murcia necesita un proyecto viable y, sobre todo, que apueste por gente de la Región»

-Después de la victoria en Jumilla, ¿está el equipo ya salvado?

-Podría decir que sí, pero quedan cuatro partidos por jugar y puede pasar cualquier cosa. No podemos relajarnos y tenemos que salir el próximo encuentro contra el Almería B a por los tres puntos.

-Se habla de un proyecto más austero la próxima temporada.

-Se entiende de manera equivocada cuando se habla de un proyecto más austero o con más canteranos. Puede ser una fórmula muy válida. El fútbol son once contra once y el Murcia necesita un proyecto viable y, sobre todo, que apueste por gente de la Región. Yo creo que hay mucho fútbol en Murcia, pero esos futbolistas acaban saliendo fuera.

-¿Por qué cree que Manolo Herrero no confió en usted? De 27 partidos que dirigió al equipo, solo fue titular en tres y no acabó en ninguno.

-No lo sé, yo estaba trabajando y a disposición del entrenador en todo momento. Para mí fue difícil que pasaran las jornadas y que no jugase. No creo que hubiese ningún tema personal ni nada, había muchos jugadores válidos y mucha competencia.

«Aquí estoy con mi familia y en mi ciudad; ojalá pudiera ser un jugador emblema, pero eso lo dirá el tiempo»

-¿Prefiere jugar solo o acompañado en el mediocentro? ¿Qué diferencias hay para usted?

-Sinceramente, no tengo ninguna preferencia siempre que juegue de pivote, que es mi sitio en el campo y en el que estoy cómodo. He tenido momentos en los que he jugado de extremo o de mediapunta, que no es mi posición, y no estoy del todo cómodo, pero al final es lo que quiera el entrenador. Me desenvuelvo mejor en el pivote, no es que sea un jugador que destaque en una cosa pero soy completo, recupero y juego con facilidad.

Siete técnicos

-Desde que debutó en el primer equipo, hace dos años, ha tenido siete entrenadores, ¿con cuál de ellos se queda?

-Con cada uno he aprendido algo especial. Con Vicente Mir tuve la oportunidad de debutar en la Nueva Condomina y para mí fue un momento único. Salmerón, hasta el momento, es el que más ha apostado por mí y eso siempre se lo voy a agradecer. Con Julio Algar estoy muy cómodo, es alguien que entiende mucho de fútbol. No podría quedarme con uno en concreto.

-¿Qué ha aprendido durante estos dos años?

-He aprendido mucho para lo bueno y para lo malo. Este año he aprendido, demasiado diría, a valorar lo que es el banquillo o el hecho de tener minutos. La temporada pasada para mí fue especial, yo no pensaba que fuera a jugar tanto y tuve esa suerte. He aprendido lo que es esta liga, que es difícil aunque no lo parezca y más en las últimas jornadas. Voy a seguir aprendiendo porque tengo 21 años y espero que me quede mucha vida en el fútbol por delante.

-Es muy activo en redes sociales y le llegarán muchos mensajes por esa vía, ¿le afectan la presión o las críticas?

-No te voy a mentir, a cualquier jugador le afecta. A mí sobre todo este año con todo lo malo que ha pasado, veía muchas críticas que te destrozan un poco mentalmente por fuerte que seas. Esta faceta también la he aprendido a controlar y lo que importa es lo que me valore el cuerpo técnico y, sobre todo, que esté contento conmigo mismo. Yo siempre intento dar lo mejor de mí y busco lo mejor también para el club.