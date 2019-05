Iván Pérez: «Tengo unas expectativas muy altas para esta campaña» José María Almela, Iván Pérez y Julio Algar. / RM Aunque puede jugar por toda la banda izquierda, el murciano reconoce sentirse más cómodo como lateral, «sorprendiendo desde atrás» ANTONIO GIL BALLESTA Murcia Jueves, 30 mayo 2019, 14:41

El Real Murcia presentó este jueves a uno de sus dos primeros fichajes para la próxima temporada, el lateral izquierdo Iván Pérez. En la rueda de prensa estuvo acompañado por Julio Algar y el presidente José María Almela, que repasó la trayectoria del futbolista de El Palmar. «Un jugador rápido, habilidoso y buen defensa», pero que puede jugar por toda la banda izquierda, destacó el presidente.

Iván Pérez llega procedente de la UD San Sebastián de los Reyes, donde recaló el pasado verano tras pasar por los filiales del Atlético y del Getafe, además de los clubes lorquinos, entre otros. De cara a esta nueva etapa, el lateral se siente «muy ilusionado, muy feliz» y con «unas expectativas muy altas para esta campaña». Además, considera que le llega «en un momento muy maduro». «Creo que he alcanzado un nivel muy bueno, puede ser que sea el mejor de mi carrera», resaltó Iván Pérez.

Sobre su encaje en la alineación, reconoce que se siente «más comodo en la zona del lateral izquierdo», porque su preferencia es llegar «sorprendiendo desde atrás», pero puede ocupar una posición de banda más adelantada si el equipo lo necesita. El ex del San Sebastián es uno de los ejemplos del nuevo modelo del club, en el que una de las prioridades es contar con jugadores de la Región. «Eso va a dar un plus más porque la gente de aquí sabe lo que es el Murcia, los valores que tiene este club», opina el nuevo jugador murcianista. De hecho, fue la principal razón por la que decidió sumarse al proyecto: «El corazón es el que manda, me dijo que tenía que estar aquí, que tenía que volver a casa e hice oídos sordos a las demás propuestas». De hecho, el director deportivo, Julio Algar, asegura que rechazó ofertas mejores económicamente para firmar por el Real Murcia.