Iván Pérez marca el camino

El Real Murcia vive un final de mayo atípico. No hay entrenamientos, ningún viaje que organizar ni un partido de 'playoff'. Sin embargo, la actividad dentro del club es máxima y más propia del mes de julio que del final de la primavera. Negociaciones de fichajes por cerrar, renovaciones y ofertas de contrato con un descenso importante en el salario de algunos jugadores del primer equipo y la decisión del técnico que ocupará el banquillo son los principales frentes abiertos. Con todo ese trabajo por medio tuvo lugar ayer en la Nueva Condomina la presentación de Iván Pérez, la primera de las dos incorporaciones que el conjunto pimentonero ha hecho oficial, junto a la de Juanra.

Iván Pérez, natural de El Palmar, es un carrilero izquierdo de 26 años que llega al Real Murcia procedente del San Sebastián de los Reyes (Grupo I de Segunda B). Con el equipo madrileño ha acabado la temporada en octava posición, jugando 27 partidos y marcando un gol. Tras pasar por la cantera del Ranero y del Cabezo de Torres, su carrera ha estado entre la Región y Madrid. Se marchó al Rayo Majadahonda en edad juvenil para volver a La Hoya Lorca, antes de formar parte del filial del Atlético de Madrid y del Getafe B. En 2016 regresó a la Ciudad del Sol para fichar por el Lorca Deportiva, con el que ascendió a Segunda B, y también pasó por el Yeclano Deportivo.

El jugador quiso agradecer a José María Almela y Julio Algar, presidente y director deportivo del club grana, la confianza depositada en él y mostrar su felicidad: «Estoy muy ilusionado, tengo las expectativas muy altas para esta temporada. Para mí es un sueño poder jugar y representar al equipo de mi ciudad. Estoy ansioso por conocer al resto de la plantilla y empezar a trabajar». Además, el carrilero explicó que «la oportunidad me llega en un momento muy maduro. Creo que he alcanzado un buen nivel, el mejor de mi carrera hasta ahora».

Pérez también habló sobre su mejor puesto en el campo: «Me siento un poco más cómodo en la zona del lateral izquierdo, que al fin y al cabo es la posición en la que más partidos he jugado, pero no tengo problemas en desempeñar cualquier puesto en el carril. Me gusta sorprender desde atrás y todo lo que sea jugar en el sector izquierdo, estoy dispuesto a hacerlo sin problemas». Julio Algar añadió que la llegada de Iván no impide que David Forniés pueda continuar: «Ni mucho menos cierra las puertas a Forniés. David sabe lo que le hemos dicho y contamos con él».

El director deportivo madrileño también añadió que el fichaje se hizo de manera ágil: «La negociación fue rápida desde que me puse en contacto con él, entre otras cosas porque no podemos negociar mucho por la situación del club. Aunque él no lo quiere decir, tenía ofertas de otros equipos económicamente mejores y hay que agradecérselo. Va a ser un jugador importante y tiene el perfil de la gente comprometida que queremos».