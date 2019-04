Jeisson deja el Murcia antes del derbi Jeisson, durante su presentación en la Nueva Condomina. / Javier Carrión / AGM El peruano fue uno de los tres fichajes en el pasado mercado invernal pero había ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 3 abril 2019, 22:16

Jeisson, uno de los tres fichajes del Real Murcia en el pasado mercado invernal, abandona la disciplina grana antes del derbi frente al Cartagena. El futbolista peruano, que apenas ha tenido incidencia en el juego del equipo desde su llegada, se ha desvinculado oficialmente del equipo que preside José María Almela y se marcha al Fuenlabrada.

El delantero, que llegó del Rayo Majadahonda y firmó un contrato con el club grana hasta junio de 2020, se marcha al Fuenlabrada perdonando la cantidad que tenía pendiente por cobrar en el club grana (febrero y la parte proporcional del mes de marzo) y con una opción económica para el club murciano en caso de ascenso del equipo madrileño a Segunda B, que actualmente es líder del grupo I con los mismos puntos que el Atlético de Madrid B.

Jeisson, de 24 años de edad, no ha tenido suerte en su estancia en Murcia. Llegó desde Majadahonda después de haber disputado solo 239 minutos en Segunda con su primer equipo de esta temporada. Como grana arrancó como titular, aunque después se convirtió en suplente, sumando solo 489 minutos y cero goles, unos guarismos que hacen que su baja no sea trascendental para el Murcia de aquí al final del curso. Para la directiva murciana, el hecho de librarse de su contrato, cercano a los 60.000 euros, para el próximo curso, no es una mala noticia.