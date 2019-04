Hugo Álvarez: «Nos jugamos mucho en el derbi; estamos en un club muy grande» Hugo Álvarez, en Cobatillas. / NACHO GARCÍA / AGM El defensa del Real Murcia, un peso pesado de la entidad grana, vistió la camiseta albinegra en la campaña 2012-13, un curso del que guarda un buen recuerdo pese a no conseguir el ascenso a Segunda JOSÉ OTÓN Viernes, 5 abril 2019, 03:09

Es uno de los futbolistas más expertos del equipo grana y no le tiembla el pulso a la hora de afrontar el derbi del domingo, a pesar de lo que se juegan el Real Murcia y el Cartagena, uno de sus exequipos.

-¿El Murcia se puede complicar la vida si no gana un partido pronto?

-No me fío de nadie ni de nada. El que no mire para abajo se estará engañando a sí mismo. Tenemos que sumar los puntos que hagan falta cuanto antes para no sufrir. Hay que llevar cuidado para no llegar a las últimas jornadas apretados.

«Ganar al eterno rival sería una alegría para nuestros aficionados después de una temporada desilusionante»

-¿Ganar en el Cartagonova arreglaría la temporada del Murcia?

-Ganar al eterno rival daría a los aficionados una alegría dentro de una temporada que empezaba de una manera ilusionante y que ha ido a menos a base de desilusiones. Ganar allí, por lo menos, conllevaría algo bonito y por ellos tenemos que hacerlo.

-¿Cómo son estos derbis?

-Partidos de mucha intensidad, de matarte, de ver cada balón como si fuera el último. Es un partido en el que no hay favorito y en el que los dos equipos nos jugamos mucho.

-¿Hay alguno que se juegue más?

-Somos una entidad muy grande. Ellos también entenderán que se juegan mucho, pero nosotros tenemos mucha gente detrás que se va a movilizar pese a la situación. Eso dice mucho de donde estamos; a mí me gusta estar en un club así.

-¿Está el Murcia enrabietado?

-Veníamos de ganar en Granada y nadie se esperaba el resultado del domingo. Esto nos tiene que hacer reaccionar. Tenemos que hacer los deberes cuanto antes y el rival del domingo es propicio para hacer un gran partido y traernos los tres puntos.

-Vuelve al Cartagonova.

-Es un gran estadio del que tengo buenos recuerdos, aunque aquel año no acabó muy bien. Fue una temporada con un gran proyecto pero en un mal final de curso se nos fue el ascenso. En lo individual fue un buen año.

-¿Cómo ve a su rival? ¿Qué jugadores le preocupan del Efesé?

-No viene con la mejor dinámica, pero ha demostrado que es un equipo sólido y que siempre ha respondido. Con Cristo Martín y Vitolo coincidí en el Tenerife. Son grandes jugadores, pero el Cartagena tiene, además, otros futbolistas de un gran nivel.

-¿Hasta qué punto liberaría mentalmente al Murcia ganar el próximo domingo en Cartagena?

-Hay que olvidarse de lo que hemos pasado, hay que cumplir cuanto antes y pensar en el próximo año. Esta temporada vale por cinco, por todo lo deportivo y por lo que no ha sido deportivo. Me conformo con ganar el derbi por 0-1 y con un gol en el minuto 95.