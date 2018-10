«Al jugar olvidamos todo, pero las semanas son muy duras» Manolo Herrero, a la derecha, pendiente de un saque de banda de Nahuel. / lof Herrero, técnico grana, asegura que «intentamos trabajar con normalidad en el día a día», pese a que no han cobrado aún esta temporada ALBERTO GÓMEZ Lunes, 15 octubre 2018, 07:56

El Real Murcia empató ayer en Marbella y sumó su segunda igualada consecutiva, una racha que no le vale para estar entre los puestos de privilegio pese a que no ha perdido en las 8 jornadas que se llevan disputadas. Su entrenador, Manolo Herrero, manifestó que «hemos generado ocasiones de gol suficientes como para haber ganado». En su opinión, «empatar fuera siempre es positivo y más ante un equipo como el Marbella que había ganado los tres partidos que había jugado como local».

Aun así, lamentó que «hemos tenido opciones para haber metido aunque sea una». En la misma línea, señaló que «estamos generando muchas situaciones para hacer gol, pero esto va por dinámicas. Vendrán otros partidos en los que ganemos haciendo solo una ocasión de gol».

El partido de ayer estuvo claramente marcado por las lesiones de Víctor Curto y Jesús Alfaro en el primer tiempo. Hasta entonces, el Murcia fue superior a su rival. Sobre los lesionados, Herrero dijo que «Curto está bastante fastidiado del tobillo y lo de Alfaro parece grave. La primera exploración no es nada positiva. Parece que tiene afectado el ligamento interno de la rodilla. He hablado con el jugador y está muy preocupado por las sensaciones que tiene y eso es muy mala señal. Es un futbolista muy importante para nosotros y sería una pena no tenerlo para los siguientes partidos».

En cuanto al caos institucional en el que vive el club grana, el técnico andaluz apuntó que «cuando estamos jugando nos olvidamos de todo, pero las semanas son muy duras. Intentamos trabajar con normalidad en el día a día. No sé cómo afectará a los jugadores porque no estoy en sus cabezas».