Julio Algar, presentación en familia

El fichaje de Julio Algar Torres por parte del Real Murcia ha sido una de las muchas decisiones complicadas que ha tenido que tomar el director deportivo grana, Julio Algar padre, este verano. No era ajeno el responsable de los fichajes del club pimentonero a la presión y la responsabilidad añadidas que iban a tener tanto él como su hijo el hecho de coincidir en Nueva Condomina. Sin embargo, los rumores o las dudas que podían surgir en la afición, o incluso dentro del propio Consejo, fueron dejados a un lado y el espigado central estampó su firma en el contrato que le une a la entidad centenaria.

El defensa de 22 años, nacido en Córdoba, estuvo la temporada pasada en el filial de la Cultural Leonesa y ha pasado por los de Córdoba, Hércules y Lorca. Incluso por las bases del Rayo Vallecano, Levante, Getafe y del propio Real Murcia, en categoría infantil. En segunda B tuvo una experiencia en la temporada 2017-18 con el Guijuelo, con el que disputó 10 partidos. Esta temporada tiene la posibilidad de dar un paso adelante en su carrera, el club grana ha confiado en él. No cabe duda de que llega con la presión de ser el hijo del director deportivo y tendrá que mostrar personalidad y carácter para dejar a un lado las voces que ponen en duda su nivel y su fichaje por el hecho de que esté avalado por su padre. No obstante, coincidir en el mismo equipo no debería ser un problema para padre e hijo, situación que ya vivieron en León y en el Artés Carrasco.

Bien arropado

La presentación del central se llevó a cabo ayer en Nueva Condomina, aunque ya ha participado en tres amistosos bajo las órdenes de Adrián Hernández frente a Muleño, Bullense y Orihuela. En el acto, además del propio jugador y el director deportivo grana, estuvieron el consejero Chema Cano y distintos familiares del futbolista como su madre, su hermana y su tío. Precisamente Cano fue el encargado de arrancar el acto repasando la trayectoria del jugador y dándole la bienvenida. Además, recalcó que las cualidades de Julio Algar Torres las iba a comentar su padre, que «es la persona que más lo conoce y que más ha apostado para traerlo al Real Murcia».

El director deportivo describió a su hijo como un «un futbolista con buen físico, que puede jugar de central y también de pivote. Es zurdo, con buena salida de balón y buen desplazamiento en largo». El madrileño quiso recalcar que «se trata de una incorporación muy meditada, no es de un día para otro, a pesar de las especulaciones». Algar considera que el joven futbolista «sabe lo que lleva en la espalda con su nombre y creo que está preparado, por eso lo incorporamos. Ya estuvo en momentos anteriores en esta situación». Un ejemplo de ello fue el Lorca FC que acabó subiendo a Segunda con David Vidal. Algar fue el entrenador durante 29 jornadas. Sin embargo, por no generar polémica o especulaciones, el técnico prefirió que su hijo no fuera uno de los que tuviera la oportunidad.

Julio Algar explicó que el fichaje se realiza porque el futbolista entra dentro de los parámetros que están buscando, «es joven y con proyección, y económicamente está en las cantidades que estamos firmando». Además, restó importancia a la presión o a la situación que se puede generar con su hijo sobre el césped y el público especialmente atento a cualquier situación que se pueda producir: «Si se quiere ser futbolista hay que convivir con la presión que va a tener en este campo y con esta afición, pensamos que lo puede hacer y es uno más, como el resto».

El jugador no escondió en su presentación que sabe las especulaciones que hay tras su incorporación: «Al final mucha gente dice que vengo aquí por lo que vengo. Yo sé aislarme, pero no soy solo yo, las que al final peor lo pueden pasar son mi madre o mi hermana. Yo puedo aguantar esa presión o no habría fichado. Vengo con muchas ganas, a aprender día a día y a dar lo mejor de mí por este escudo». El defensa cree que «el tiempo dirá si estaba preparado o no para defender esta camiseta, ojalá pueda conseguir lo que logró él (su padre) como jugador aquí y a lo largo de su trayectoria».

Julio Algar Torres destacó que ve al equipo «muy bien», pero, como es normal en estas fechas, «quedan muchas cosas por trabajar y hay mucha gente nueva. Lo importante es que haya un buen grupo». Por último, quiso resaltar la figura del entrenador, Adrián Hernández, sobre el que aseguró que tanto él como sus compañeros deben tener «una confianza ciega para que durante el año se vaya reflejando el trabajo del día a día».