Liderazgo en defensa y juventud en ataque Toril y Antonio López, en la Nueva Condomina, ayer. / a. durán / agm Antonio López llega al Real Murcia para aportar «experiencia» y Alberto Toril «mucho trabajo» S. CONESA MURCIA Viernes, 5 julio 2019, 02:49

El equipo grana sigue con su ronda de presentaciones y ayer lo hizo por partida doble. En principio solo iba a ser el turno para el delantero Alberto Toril, pero Antonio López se casa mañana y quiso hacer su puesta de largo de manera oficial con el Real Murcia antes para aprovechar al máximo los últimos días de vacaciones. Para la presentación, el Murcia contó con David Karanka para dar la bienvenida a los nuevos futbolistas: «Alberto llega al lugar ideal en el momento justo para crecer a nivel personal y profesional. Y en el caso de Antonio López puede ser un pilar fundamental porque tiene una experiencia que puede venir bien al equipo, que es muy joven».

Toril, que destaca por su altura ya que mide 1,87 metros, se definió como «un delantero referencia que cuando esté en el campo lo voy a dar todo por el Murcia y aportaré mucho trabajo». El atacante de 22 goles no quiso aventurar el número de goles que marcará: «Se irá viendo con los minutos y partidos que juegue. Lo importante es que el equipo haga un buen año, que será lo importante para todos».

Antonio López habló sobre su estado físico y las lesiones que ha ido arrastrando en el Cartagena: «El tema de las lesiones es una etapa que todos los futbolistas pasamos, pero yo he estado muchos partidos disponibles y los he pasado en el banquillo. Es cierto que he tenido tres lesiones musculares, pero los que estamos en este mundo sabemos que es nuestro trabajo y que estamos dando el máximo y esas lesiones llegan».

El defensor murciano, que cumple 30 años en septiembre, indicó que es «un tipo de persona que se adapta a lo que el equipo necesite de mí, si tengo que tirar de experiencia porque la plantilla es más joven lo voy a hacer». El Real Murcia continúa hoy con la ronda de presentaciones. Llega el turno de Marcos Legaz.