Una lista con muletas para Villanueva Compagnucci lucha con Forniés en un entrenamiento del Real Murcia. / javier carrión / agm El Real Murcia rescinde el contrato de Compagnucci y viajará solo con dieciséis futbolistas ALBERTO GÓMEZ Sábado, 19 enero 2019, 01:55

La 'operación salida' en la que se encuentra inmerso el Real Murcia vivió ayer un nuevo capítulo con nombre propio, el de Lucio Compagnucci, quien ha dejado de ser jugador grana después de que el club haya decidido rescindir su contrato. Esta rescisión llega sin que el jugador haya debutado por problemas en la tramitación de su ficha, motivo por el cual criticó al club en las redes. Con el pivote argentino fuera del plantel pimentonero, la nómina de futbolistas del primer equipo murcianista se queda en solo catorce integrantes, a falta de que pueda aterrizar algún fichaje en la Nueva Condomina. Esto va a provocar que el entrenador Manolo Herrero no complete hoy las dieciocho plazas que podría tener la convocatoria para el partido que jugarán mañana los murcianistas en el campo del Villanovense.

Los granas siguen sin poder fichar al no tener solucionadas todas las denuncias de sus exjugadores en la AFE

Herrero apostará por viajar con 16 jugadores. Se da la circunstancia de que el reglamento de la Federación Española de Fútbol no permite que un equipo tenga sobre el terreno de juego durante la disputa de un partido a menos de siete integrantes de la primera plantilla. Por tanto, el Murcia podrá emplear hasta cuatro futbolistas de su equipo filial a la vez como máximo, pero, de ser así, se expondría al riesgo de que uno de los jugadores del primer equipo, por expulsión o lesión, tuviera que abandonar el campo y en ese caso los granas incurrirían en alineación indebida al competir con menos de siete jugadores con ficha del primer equipo.

Las cifras 4 Son los futbolistas con ficha del filial del Murcia que podrán jugar a la vez y como máximo con el primer equipo. 7 Son las bajas que lleva tramitadas el Murcia al prescindir de Alfaro, Pena, Aquino, Leal, Compagnucci, Corredera y Dani Pérez. 8 Son los fichajes que los granas podrían realizar cuando resuelvan el asunto de las denuncias ante la AFE que tramitaron contra el club varios exjugadores. 14 Son las fichas que tiene el Murcia ocupadas en el primer equipo. De ellas, 11 son de jugadores séniores y 3 de futbolistas sub-23.

Queda un hueco

Por eso, la idea de Manolo Herrero es la de jugar con ocho futbolistas del Murcia y como máximo tres del Imperial (filial grana que compite en Tercera). Se da también la circunstancia de que el lateral Nahuel y el extremo Josema, ambos con ficha del segundo equipo pimentonero, son habituales en los últimos conjuntos titulares que ha dispuesto el entrenador andaluz. Por lo tanto, solo queda un hueco libre para que sea ocupado por otro futbolista del Imperial, posibilidad que ha propiciado el estreno de los canteranos Domi Pujante y Santi Bernal en los dos últimos partidos que el Murcia ha jugado como local frente al Sevilla Atlético y el Sanluqueño.

La idea de Herrero es alinear a ocho jugadores del primer equipo y a tres del filial

Que los granas no vayan a viajar hoy hasta Villanueva de la Serena con 18 jugadores es una consecuencia directa de que el club que preside José María Almela haya dado siete bajas, pero no haya inscrito ningún fichaje por la deuda que el club arrastra con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por las denuncias que recibió de exjugadores con los que tiene cantidades pendientes de pago. La marcha de Compagnucci, que el Murcia oficializó ayer, se une a las de Jesús Alfaro, Héber Pena, Dani Pérez, Álex Corredera, Migue Leal y Dani Aquino.

En la actualidad, el primer equipo del Murcia está integrado por 11 fichas séniores y 3 sub-23, mientras que tiene libres 8 huecos. El Murcia podrá fichar como máximo seis jugadores séniores. Para incorporar a futbolistas sub-23 no tiene límite pudiendo, incluso, ocupar todas las fichas que tiene libres con futbolistas de este perfil.

Más bajas a la vista

En los próximos días se espera que se produzcan más movimientos en forma de salida en el Real Murcia. El director deportivo del club, Pedro Cordero, confirmó esta semana que se está trabajando en pactar las marchas de Forniés, Armando y Víctor Curto. Además, otros compañeros como José Ruiz y Juanma Bravo también podrían hacer las maletas en breve. Para poder fichar, los granas deben solucionar el escollo que tienen en forma de denuncias de la AFE. Hasta el momento, el club pimentonero ha cerrado acuerdos con Santi Jara y Elady. La propuesta trasladada por los granas a los denunciantes es pagar de inmediato la mitad de lo que deben y la otra mitad a 45 días vista. Sin embargo, hay futbolistas que prefieren cobrar de forma íntegra sus cantidades pendientes y no aplazar nada. Algunos recuerdan que ya se fiaron del empresario Víctor Gálvez, expresidente del Murcia que ofreció pagarés sin fondos a los jugadores, con lo cual estos tuvieron que hacer frente, incluso, a las comisiones bancarias que les cobraron por la devolución de los pagarés presentados.

«Si no se firma a nadie, tendremos problemas para alcanzar el 'playoff'», dice el técnico

De esta manera, el Murcia negocia contra reloj con Pedro Martín, David Mateos, Borja Gómez, Álex Ortiz, Fernando Llorente y Fede Vega para solventar la situación y poder inscribir las fichas de los jugadores que incorpore. Pedro Cordero tiene cerrada la cesión del delantero Hicham desde el Almería y también se ha interesado por otros jugadores como el lateral Redru, el extremo Chuca o el delantero Benja, todos ellos futbolistas del Elche, aunque los dos primeros pertenecen al Real Betis y el Villarreal, respectivamente.

Hasta que los refuerzos lleguen previo pacto con la AFE, los canteranos seguirán siendo protagonistas. A las participaciones en los últimos partidos del extremo Domi y el punta Bernal, se pueden sumar en las próximas semanas las de otros como Antonio Escribano, Víctor Meseguer y Carlos Palazón.

En cualquier caso, Herrero volvió ayer a alzar la voz pidiendo incorporaciones: «Si no firmamos a nadie, vamos a tener muchos problemas para alcanzar el objetivo marcado al inicio de la temporada de jugar el 'playoff' de ascenso, aunque está claro, como ya he dicho otras veces, que ahora prevalece lo económico sobre el tema deportivo. A mí nadie me ha trasladado que no se vaya a fichar. No tengo conocimiento de eso».

Herrero pide extremos

El entrenador tiene claro cuáles son las posiciones que más urge reforzar en el Murcia actual. Al respecto, dijo que «faltan extremos porque ahora mismo solo tenemos a Julio Delgado y Josema en esas posiciones. También nos vendría muy bien un mediapunta y me gustaría tener algún defensa más». En la actualidad, los granas solo cuentan como centrales puros con Hugo Álvarez y Charlie Dean, aunque pivotes como Armando y Sergio Maestre también se pueden desenvolver en esa posición.

Para jugar mañana contra el Villanovense, Manolo Herrero admitió que tiene las dudas del lateral Forniés, que no ha entrenado durante toda la semana aquejado de unos problemas musculares, y del centrocampista Miñano, que no trabajó ayer por encontrarse atravesando un proceso febril. En caso de que ninguno de los dos se recupere, serán doce únicamente los jugadores del primer equipo que tendrá disponibles Herrero para el partido de mañana.

Esta situación no es nueva para el preparador de Jaén, puesto que también la vivió entrenando al equipo de su tierra. «Solo tenía quince jugadores del primer equipo y nos clasificamos para jugar la Copa del Rey. Aunque es cierto que el objetivo era la permanencia y que aquí en Murcia la exigencia es mucho mayor a todos los niveles», dijo ayer. Sobre el Villanovense, Herrero comentó que «compite muy bien en su campo. Allí es complicadísimo. Tiene jugadores con experiencia. Va a ser un partido muy difícil. En su estadio todos los años es un rival durísimo».