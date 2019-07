Llega Álvaro Rodríguez, un lateral «polivalente y ofensivo» Álvaro Rodríguez, en el centro, con su familia, ayer en la Nueva Condomina. / G. CARRIÓN / AGM S. CONESA MURCIA Viernes, 19 julio 2019, 02:26

El Real Murcia presentó ayer en la Nueva Condomina a Álvaro Rodríguez, un joven lateral derecho de 24 años que llega al club pimentonero procedente del Lorca FC. El presidente grana, José María Almela, repasó la trayectoria del futbolista madrileño: «Ha jugado en varios equipos en la capital, como el Inter de Madrid, el Parla, el Alcorcón B y el Rayo Majadahonda, con el que subió a Segunda. El año pasado vino al Lorca, en el que jugó toda la temporada, disputando 37 partidos y marcando 3 goles».

El director deportivo del conjunto pimentonero, Julio Algar, destacó que ya conocía a Álvaro Rodríguez cuando jugaba en Madrid y que su última temporada en Lorca en Tercera fue circunstancial debido a la situación del equipo: «Vino al Lorca FC en Segunda B y por el descenso administrativo y las fechas se quedó colgado y acabó jugando en Tercera».

Álvaro Rodríguez estuvo acompañado en el acto por un numeroso grupo de familiares que viajaron desde Madrid y por su buen amigo Alberto Rodríguez, compañero antes en el Lorca FC y ahora en el Real Murcia. El futbolista destacó que está «encantado de estar aquí asumiendo la responsabilidad y el reto que es estar en el Murcia con una ilusión tremenda y una felicidad grandísima».

Además, reconoció que sabía un poco más del club grana tras su última temporada en el Artés Carrasco: «Al Real Murcia se le conoce en toda España, yo ya lo conocía estando en Madrid, pero al venir del Lorca entiendo más la dimensión del club. Al llegar aquí el primer día cuando vine a firmar y vi el estadio y las oficinas noté que es un equipo grande».

El lateral se define como «un jugador potente y rápido. Me gusta mucho subir al ataque y trabajo cuando el equipo lo necesita. Este año he jugado mucho de lateral derecho, también de extremo e incluso de lateral izquierdo, pero mi posición es la primera. Ayudo al equipo en todo lo que pueda e intento ser polivalente y trabajar en el puesto que me toque».