Llega Dorrio tras la salida de un Simón Ballester «dolido» Dorrio, ayer, entre Algar y Francisco Cobacho. / R. Murcia S. CONESA MURCIA Martes, 3 septiembre 2019, 01:40

El último movimiento en el mercado del Real Murcia estaba sujeto a una condición que se produjo tras el partido frente al Algeciras, cuando el club grana hizo oficial la rescisión de contrato del canterano Simón Ballester, que ha dejado hueco en la plantilla para que el extremo Josué Dorrio ocupe la última ficha sénior. El interés del conjunto pimentonero por el jugador vasco de 25 años fue adelantado por 'La Verdad' el pasado 11 de agosto. Sin embargo, las dificultades que han surgido las últimas semanas para llegar a un acuerdo con el portero murciano han obligado a que este acuerdo no se confirmara hasta ayer, en el último día del mercado. El equipo cuenta con una ficha sub-23 libre que podrá usar en enero o con algún jugador que esté sin equipo.

Dorrio compartió vestuario en el Lorca FC la temporada pasada con dos jugadores que también se encuentran esta campaña en el Real Murcia como Álvaro y Alberto Rodríguez. Con esta última incorporación, el equipo grana completa su parcela de atacantes por fuera, al unirse a Iván Pérez, Josema, Peque y Marcos Legaz, que puede jugar detrás del punta y en banda. Antes de llegar al Artés Carrasco, Dorrio formó parte del Vitoria, filial del Eibar. Incluso llegó a debutar con el equipo armero en los cuartos de la Copa frente al Atlético en 2017, disputando 71 minutos. Además, puede actuar como segundo delantero.

Domi, a La Nucía

El portero Simón mostró ayer su descontento con su salida del club a través de las redes sociales con una carta de despedida: «Me voy dolido y no porque no me dejen estar en esta plantilla, sino por las formas en esta situación. Esto último ha sido muy difícil para mí, pero más aún que no se me dé la oportunidad de poder demostrar si estaba o no capacitado para volver a esta portería». Por otra parte, Domi ha sido cedido a La Nucía.