Fútbol | Segunda B Madrugar, la apuesta del Real Murcia para esta temporada Al contrario que otros años, quiere tener a casi toda la plantilla para la vuelta al trabajo

El Real Murcia sigue preparando la próxima temporada y el inicio de la pretemporada, que se producirá el 10 de julio. Por ello, el director deportivo del club grana, Julio Algar, y el entrenador, Adrián Hernández, trabajan codo con codo en la confección de la plantilla, que esperan tener avanzada en un alto porcentaje para que el equipo se vaya asentando y preparar de la mejor manera posible el arranque liguero. El conjunto grana hasta ahora ha confirmado los fichajes de Iván Pérez (San Sebastián de los Reyes), Juanra Martínez (Guijuelo) y Alberto Rodríguez (Lorca FC). Además, el Murcia tiene cerrados a otros dos futbolistas que podrían ser el portero Alberto Lejárraga (Recreativo de Granada) y el delantero Alberto Toril (Almería B). Otro jugador que interesa a la dirección deportiva y podría vestir la elástica grana es el central Edu Luna (Jumilla).

El proyecto del Real Murcia de este año que lidera en su parcela deportiva Julio Algar tiene ciertas similitudes con el que formó Guillermo Fernández Romo en el verano 2016. Un ejemplo de ello es el de apostar por técnicos murcianos y jóvenes como Adrián Hernández y Paco García, aunque en el caso del segundo llegaba tras realizar una campaña excepcional con La Hoya Lorca en Segunda B. En ese momento el club tampoco contaba con capacidad económica para llevar a cabo excesos a la hora de firmar. Por ello, Romo escogió la opción de fichar pronto lo que podía permitirse.

El entonces secretario técnico grana firmó a jugadores como Borjas Martín, Titi, Diego Rivas, Adrián Cruz o Paris Adot entre finales del mes de junio y principios de julio. Pero no acabaron de dar el rendimiento esperado y tres de ellos salieron en invierno con la llegada de Raúl Moro al club con Deseado Flores fichando por grandes cantidades de dinero. Llegaron Sergi Guardiola, David Sánchez y Víctor Curto, entre otros, como anticipo del derroche del siguiente curso con jugadores como Biel Ribas, Fernando Llorente y Fede Vega. De la misma manera, con Gálvez y Toni Hernández no había problemas para firmar contratos millonarios.

No obstante, esperar e insistir en el interés por algunos jugadores no siempre es la mejor opción. Le salió bien al Chuti en Segunda cuando ante la falta de recursos apostó por cesiones como las de Wellington Silva y Álex Martínez, o la incorporación del Ruso García, que llegó como agente libre fuera de mercado. Sin embargo, Fernández Romo guardó una ficha y algo de dinero para intentar dar la puntilla a la plantilla que había formado con una de esas oportunidades como era el delantero Manu Onwu, pero llegó el Lorca FC y se lo arrebató. Al final Romo firmó a Wilson Cuero, que no llegó a anotar ningún gol y se fue en enero, mientras que Onwu subió con el equipo de la Ciudad del Sol a Segunda.