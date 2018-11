Maestre, Pena y Corredera meditan irse por los impagos

La plantilla del Real Murcia no ha cobrado ninguna nómina de la presente temporada. Los jugadores no han recibido sus salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, y ,de acuerdo con la normativa de la Federación Española, al acumular tres meses consecutivos sin cobrar, los futbolistas pueden resolver sus contratos de forma unilateral sin que el equipo grana pueda impedirlo. Si tramitan una denuncia al respecto quedarán libres. La situación la confirmaba ayer el técnico Manolo Herrero, quien dijo que «a partir de hoy se pueden marchar porque ya les deben tres meses». El preparador andaluz aseguró que «nadie me ha comunicado su salida y espero que no salga nadie porque sería un perjuicio grande para el equipo».

Sin embargo, hay jugadores que están meditando con mucho detenimiento la opción de abandonar el Murcia antes siquiera de que se abra el mercado de fichajes de invierno. De persistir los impagos, Álex Corredera, Sergio Maestre y Héber Pena estarían dispuestos a denunciar al equipo pimentonero.

En el perfil de la red social Instagram de Corredera desaparecieron todas sus fotos como jugador del Murcia. Ante las preguntas que recibió de los aficionados, el mediocentro explicó que «hace dos días me 'hackearon' la cuenta y se han perdido algunas de mis últimas fotos».

Finalmente la empresa Royalverd, que en principio no se iba a ocupar del césped para el partido de hoy por los impagos, decidió ayer encargarse del terreno.