Real Murcia Maestre rompe el hielo en la operación salida

Si quedar fuera del 'playoff' de ascenso por primera vez en seis años tenía alguna ventaja para un club histórico y necesitado como el Real Murcia, esa era sin duda ganar tiempo para preparar el proyecto de la próxima temporada: diseñar la plantilla antes que nadie, estar atento a los primeros movimientos del mercado, hacerse con las gangas de la Segunda B y colocar a los futbolistas que no interesan. Además de negociar con los futbolistas con contrato que deben seguir en el equipo grana para la campaña 2019-20.

Un plan prometedor. Sin embargo, no todo va tan rápido como era de esperar y no fue hasta ayer cuando se produjo el primer movimiento en las oficinas del Real Murcia. Como si de una partida de póker se tratase, nadie quería dar un paso en falso. Hasta que Sergi Maestre, uno de los futbolistas con más cartel y que más rindió en el pasado ejercicio, ha decidido marcharse. Se veía venir ya que este centrocampista catalán de 28 años de edad, tiene muchos pretendientes entre los equipos punteros de la Segunda B, no era de las fichas más altas del equipo y está en clara progresión, en un momento de madurez que lo señalaba como uno de los chollos del mercado estival. Eso es lo malo para el club, que precisamente se ha ido uno de los menos prescindibles para el Murcia.

Situación actual de la plantilla Con contrato Tanis Marcellán, Hugo Álvarez, Forniés, Armando, Juanma Bravo, Josema Raigal, Víctor Curto, Manel y Chumbi. Fichajes Juanra (Sanse), Iván Pérez (Guijuelo) y Alberto (Lorca). Cedidos Simón Ballester (Jumilla), Adrián Montesinos (Mérida), Alejandro Santomé (Talavera) y Dani Aquino (AEK Larnaca).

«Se agradece su esfuerzo, dedicación y cariño mostrado en todo momento, mirando siempre por el club. Le deseamos la mayor de las suertes en su futuro profesional», asegura la entidad grana en un comunicado de despedida para Maestre, que deja una gran huella como profesional. El jugador, por su parte, se marcha con una sensación agridulce: «Me voy con tristeza por la situación de inestabilidad. Si la situación hubiera sido otra, me hubiera quedado. He estado muy a gusto aquí. Pero tengo que mirar por mi futuro. Por mi edad, tengo que coger uno de los últimos trenes para llegar al fútbol profesional. No era cuestión de alargar más la agonía y había que ser sincero con el club».

El catalán tenía cartel, como Forniés, Charlie, Hugo, Manel, Armando y Aquino, que son casos todavía sin resolver

El centrocampista, que tiene ofertas de varios equipos de todos los grupos, incluyendo el Castellón, UCAM y Cartagena, se va agradecido con la afición y los actuales dirigentes: «Llegaron en un momento delicado para salvar a la entidad; los aficionados se movilizaron para que jugadores como yo pudiéramos cobrar. Siempre he sentido a la afición muy cerca, en los buenos y malos momentos. El Murcia no sería lo que es sin ellos», dice.

El trabajo más duro

Julio Algar, director deportivo grana, no ha podido retener a uno de los jugadores más aprovechables para la próxima temporada. De hecho, como en el caso de Chumbi, Armando y Forniés, Maestre era uno de los que contaban para Algar, que sin embargo no ha encontrado un destino a otros futbolistas de la primera plantilla que no le interesan como Curto, Manel Martínez y al menos tres de los cuatro porteros con contrato. El mensaje del director deportivo grana al final de la pasada temporada invitando a todos ellos a encontrar equipo, no ha fructificado.

De hecho, un mes y una semana después del final de la Liga (una semana más desde que aseguró la permanencia), el atasco en la operación salida grana es evidente a pesar del adiós de Maestre. La gestión de las salidas de los futbolistas que no cuentan para el club y la negociación de los nuevos contratos de los que se queden es una prioridad. De hecho, aunque hay varios futbolistas más comprometidos, los fichajes tendrán que esperar hasta que no se libere masa salarial.

La directiva grana quiere que esta semana, coincidiendo con el pago de las nóminas atrasadas, el vestuario comience a descongestionarse y algunos sigan el ejemplo de Maestre. La nueva plantilla debe costar sobre 700.000 euros brutos y el tope salarial por jugador se aproximará a los 40.000 euros, cantidades que son usuales, e incluso altas, en otros equipos más modestos, que han jugado recientemente promoción de ascenso a Segunda.

Más El club prepara un abono atractivo para las empresas

Solidario y realista

Maestre ha entendido a la perfección la situación del club y puesto que tiene pretendientes, ha preferido no estirar más el chicle. Futbolistas con cartel y a los que siguen equipos con poder económico como Armando, Forniés, Charlie y Hugo Álvarez podrían estar en una situación similar. En este grupo de futbolistas con buen cartel también está Dani Aquino, que si no ejerce su cláusula de 100.000 euros para comprar su libertad, deberá volver al Murcia el próximo 10 de julio. Una opción que tampoco gusta al Murcia ya que tendría que asumir una ficha que se escapa a sus posibilidades y tendría en la plantilla a un jugador que no quiere jugar en la Nueva Condomina.

Hugo Álvarez, central que está en la agenda de Pedro Reverte para el UCAM, pero no quiere moverse sin recibir nada a cambio, parece uno de los casos más difíciles. Como Manel Martínez, que aunque no cuenta para Algar, no siente la presión del madrileño para salir del Murcia: «Todo está en el aire, no sabemos lo que va a pasar. Antes de irme hablamos de que la situación es difícil económicamente para el Murcia y que habría que hacer algo, pero todavía no hemos concretado nada. Solo me han dicho que tenía que bajarme el sueldo», asegura el delantero, que espera noticias de la entidad murciana.