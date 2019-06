Medio millón da oxígeno al Murcia El presidente Almela y Álvaro Ruiz, el día de la presentación de la campaña de abonados. / VICENTE VICENS / AGM El club firma un acuerdo comercial a diez años que le permite pagar las deudas del curso y evitar el descenso S. CONESA y JOSÉ OTÓN MURCIA. Sábado, 22 junio 2019, 02:05

El Real Murcia dio ayer un paso de gigante en el proyecto que está llevando a cabo desde el cambio en la directiva y consiguió firmar un acuerdo comercial de patrocinio que le permitirá obtener los 500.000 euros que necesita para cerrar la temporada sin deudas. Dicho acuerdo tiene una duración de diez años con una empresa relacionada con la energía y en total suma un importe de alrededor de medio millón de euros que necesita el club para pagar las nóminas pendientes y las denuncias que han presentado los jugadores ante la AFE, según indicaron desde el Real Murcia, evitando así el descenso.

A partir del lunes esperan desde el club comenzar los pagos, de manera que no haya que esperar hasta final de mes para saber si el equipo puede competir en Segunda B la próxima temporada. «Es fundamental este acuerdo porque después de mucho tiempo vamos a llegar al final de la campaña sin pensar en la posibilidad de un descenso por impagos. No me acuerdo de la última vez que el Real Murcia había tenido una situación así. Va a quedar todo solucionado a partir del lunes», explican desde el club.

Conseguir esta inyección económica es un paso importante porque el Real Murcia podrá utilizar todo el dinero que recaude en la campaña de abonos para la próxima temporada y no para pagar deudas anteriores. En los últimos días, ante la necesidad de ingresos, el club había pedido a las peñas que enviaran a finales de esta semana los primeros listados para que el dinero llegara cuanto antes. Además, también quedan otras vías de financiación que desde el club esperan poder explotar. Una de ellas consiste ponerle un apellido comercial a la Nueva Condomina, un hecho que es posible desde el acuerdo con el Ayuntamiento para modificar el documento de cesión de uso del estadio. En el Murcia indican que «no hay ninguna propuesta en firme», aunque reconocen que sí hay empresas que preguntan por esa posibilidad.

La situación de este año contrasta enormemente con lo que sucedió el pasado. A falta de pocas horas para que se cerrara el plazo para abonar las deudas con los futbolistas, Gálvez envió un mensaje a los presidentes de las peñas en el que solicitaba «un ingreso urgente de 50.000 euros en concepto de adelanto de la campaña de abonos». Esa situación alarmó a los aficionadas granas por tratarse de una cantidad importante pedida a última hora. Además, el mensaje era muy duro ya que añadía que, en caso de no lograrse el importe, no podían «garantizar el pago de las cantidades que se adeudan a futbolistas, ni por tanto, la permanencia del Murcia en Segunda B».

El escenario que pintaba el empresario oriolano era totalmente oscuro al añadir que «los inversores no querrán entrar al club y la liquidación será inevitable».

Esa situación de emergencia que anunció el club grana fue aprovechada también por el mexicano Mauricio García de la Vega, dentro del conflicto que mantenían por la propiedad, para manifestarse: «Tengo el dinero, estoy dispuesto a ponerlo hoy mismo. Exijo la dimisión inmediata de Gálvez y su consejo de administración y retomo mi firme compromiso de evitar el descenso pagando en cuanto se vaya. Las peñas y los aficionados no tienen que pagar nada por su nefasta gestión». El mexicano aseguraba, además, que se había comprometido a hacer frente a la deuda, pero que el oriolano lo había rechazado.

Horas después y ante la gran inquietud y el estado de alarma que había generado entre los murcianistas, Gálvez matizaba todo lo anterior y a través de las redes sociales del club enviaba un mensaje distinto: «El presidente Víctor Gálvez hará mañana efectivo el pago pendiente de la deuda del club con la plantilla 17-18. Que el murcianismo duerma muy tranquilo, que el año que viene estaremos en 2ªB».

En apenas doce meses la diferencia entre estas dos situaciones deja en evidencia la distancia existente entre la gestión de los Gálvez y la de los nuevos dirigentes con Francisco Tornel, José María Almela y el resto de su directiva. Además, el Real Murcia realizó hace unas semanas un acto en el que invitó a los aficionados para explicarles las cifras del nuevo proyecto y las vías para conseguir salvar al club a corto plazo. No escondieron que por la situación actual, en caso de ascender, no sería posible volver al fútbol profesional si no cambia la economía del club. Un paso para ello, a falta de abonar las deudas atrasadas, es el compromiso y los pagos que están haciendo ya desde el club mes a mes a la Seguridad Social y a Hacienda.

Hoy juegan los veteranos

Por otro lado, los veteranos del Real Murcia juegan esta tarde (19.00h) en la Nueva Condomina con los del Mallorca en un partido a beneficio de Astrapace con entradas a 2 euros.