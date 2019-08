Fútbol | Real Murcia Meseguer, la gran sorpresa Meseguer, en primer término, durante un entrenamiento del Murcia en el Pinatar Arena. / Real Murcia El centrocampista de Alguazas es clave para Adrián Hernández, su gran protector. Junto a Iván Pérez y Álvaro Rodríguez, es el futbolista que más ha llamado la atención en el Real Murcia durante este verano JOSÉ OTÓN Miércoles, 14 agosto 2019, 01:26

Cada pretemporada los aficionados del Real Murcia se quedan prendados de futbolistas que no conocían de antemano y que, a base de trabajo y buenos partidos, se ganan un hueco en sus corazones. Si la pasada campaña la figura emergente fue Josema y años atrás fueron jugadores como Arturo Molina, Golobart y Tete, entre otros, este verano le ha tocado a Víctor Meseguer, un centrocampista que entra de lleno en los planes de Adrián Hernández para la próxima campaña.

Meseguer, que procede del Imperial, estuvo incluso cerca de dejar el club grana antes de la pretemporada. El motivo: solo tenía un año más de contrato y el club quería blindarlo para, una vez expuesto en el primer equipo, no se fuera sin dejar nada en las arcas granas. Además, el de Alguazas quería ficha en el primer equipo ya. Al final hubo un punto de encuentro. El centrocampista tiene una cláusula actualizada de 300.000 euros y firmó un contrato condicionado hasta junio de 2022. No ha hecho más que echar a rodar el balón y el jugador, de 20 años, ha comenzado a mostrar todas sus virtudes en el centro.

Además, es polivalente, pudiendo jugar escorado en la banda y en cualquiera de las dos posiciones del doble pivote. Los pesos pesados de la plantilla, ya desde el año pasado, comprobaron en los entrenamientos de Cobatillas que era una de las perlas de la cantera grana, un futbolista cargado de calidad. Además, es un jugador humilde, que escucha, al que le gusta la táctica y prestar atención a los consejos de Adrián Hernández, su gran valedor. Va a tener competencia ya que en la misma posición juegan Manolo, Juanma Bravo, Juanra y Alberto Rodríguez, pero Nueva Condomina podrá disfrutar de su fútbol si todo va bien.

Igual que podrá disfrutar de otros futbolistas nuevos o reciclados que están apuntando buenas maneras en la pretemporada, como Iván Pérez, uno de los primeros fichajes de Julio Algar desde que se hizo cargo de la dirección deportiva. Nacido en El Palmar hace 26 años, este defensor ha demostrado polivalencia y que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de extremo. Pasó por las canteras del Atlético de Madrid y el Getafe, antes de jugar la pasada campaña 27 partidos con el Sanse. Su explosividad, su derroche físico y su verticalidad han gustado a los aficionados del Murcia. Eso sí, en los choques de Orihuela y contra el Hércules no fue el mismo por unas molestias en la rodilla, lo que hará que Adrián Hernández le obligue a descansar unos días.

Pero hay más. Álvaro Rodríguez, el lateral derecho, también ha encandilado a los murcianistas por su predisposición al trabajo y su fuerza física. Otro jugador que Adrián Hernández conoce bien ya que la pasada campaña defendió la camiseta del Lorca FC en Tercera, después de pasar por el Alcorcón y Rayo Majadahonda. Se incorpora al ataque y, si no pasa nada, tiene medio puesto de titular ganado por lo visto en este periodo estival.

Bravo, en su puesto natural

Igual que Juanma Bravo, que esta pretemporada está disfrutando con la confianza de su entrenador. Nada que ver con lo del pasado curso, cuando Manolo Herrero no confió en él. Además, el centrocampista de Cabezo de Torres se pasó el verano presionado por Toni Hernández para salir del club, lo que le hizo no prepararse con normalidad y pagar esta falta de tranquilidad durante el curso. Esta campaña se puede ver al Bravo de hace dos cursos, cuando disputó 25 partidos con Salmerón, 19 de ellos de titular. Eso sí, a diferencia de lo que pasó con el técnico almeriense, el murciano no está jugando pegado a una banda y sí como pivote puro, que parece su puesto natural.

Alberto Rodríguez también está mostrando su calidad jugando como mediapunta, igual que Marcos Legaz, que, tras saltar y brillar en la cantera del Madrid, vio truncada su carrera por una lesión y ya nunca volvió a ser el mismo. En el Murcia está comenzando a recuperar la sonrisa y a dejar ver el que era. Si sigue con la progresión, también puede ser uno de los fijos de Adrián.

