El Murcia aterriza en el siglo XXI Trabajadores del Real Murcia, el pasado martes, vendiendo abonos del club grana en el Pinatar Arena. / guillermo carrión / agm Los aficionados podrán sacar sus carnés al fin por internet, sin hacer colas, a partir del lunes JOSÉ OTÓN Jueves, 25 julio 2019, 01:44

El Real Murcia va a romper otra barrera que lo tenía anquilosado en el pasado. Y es que, a pesar de vivir en la era de internet y de las nuevas tecnologías, hasta el momento cada aficionado grana que quisiera comprar un abono no tenía otro remedio que arrancar su coche o tomar el tranvía y desplazarse a las taquillas de Nueva Condomina. Eso sí, al menos desde la llegada de la nueva directiva grana las cosas estaban siendo un poco más fáciles para los seguidores ya que, además de contar con un punto de venta en la Plaza de Santo Domingo, el club ofrecía un trato diferente a los futuros abonados situando el punto de venta del estadio en la puerta principal, un lugar más confortable que en las taquillas, donde había que guardar cola a pleno sol.

A falta de más de 1.000 peñistas, el club tiene ya 6.500 socios y puede batir su récord en Segunda B

Ahora se da un paso más y, a partir de la próxima semana, todo va a cambiar, ya que los interesados podrán sacar su abono de manera 'online' por vez primera, sin necesidad de desplazarse a la Plaza Santo Domingo o a Nueva Condomina. «Muchos aficionados nos habían pedido que se pusiera en marcha esta opción. El Murcia tenía que actualizarse y, como cualquier empresa normal, debía dar este servicio. Como la tecnología actual nos ofrece esta posibilidad, ahora cualquier aficionado podrá sacar su abono desde el teléfono o desde su tablet u ordenador. Es un paso más hacia adelante», asegura Álvaro Ruiz, consejero encargado de la campaña de abonos del club grana.

LOS NÚMEROS 7.700 son los socios que tendría ahora el Real Murcia con los casi 1.200 peñistas que aún no están inscritos. 2.300 es la cifra de socios más baja registrada por el Murcia en Segunda B. Fue en la temporada 1999-00. 10.775 abonados fue el mayor registro cosechado por el club grana en Segunda B, conseguido hace un año.

Para que esta posibilidad sea real ha sido clave la firma compralaentrada.com, colaboradora del Real Murcia, que lleva trabajando varios meses en la creación del sistema operativo necesario para poner en marcha este proyecto. Esta empresa ha preparado un sistema nuevo, ya que el de la Liga estaba desfasado. «Hemos creado uno personalizado para el Real Murcia que abarca todas las particularidades de venta de abonos debido a los diferentes precios, ubicaciones y descuentos. Incluso, se podrá retirar el abono internacional de forma 'online'», asegura Alberto Vergara, propietario de esta firma. Será a través de una página integrada en la web del Real Murcia. Los compradores del abono vía internet podrán recibir el carné en casa y en su móvil con una simple gestión de menos de diez minutos. «Hemos recibido peticiones desde diferentes puntos de España para tramitar el abono 'online', algo que se podrá hacer la semana que viene», asegura Alberto Vergara.

«Será una gestión de diez minutos y podrán recibir su abono hasta en el móvil», dice el club

Gálvez, solo en efectivo

Una de las mayores dificultades para poner en marcha esta iniciativa llegó a la hora de diseñar virtualmente el estadio Nueva Condomina y las 32.000 localidades del estadio. A partir de ahora, superados los problemas, además de los abonos, los aficionados granas podrán retirar entradas también de forma 'online', evitando colas en las taquillas. Una iniciativa que no coloca al club grana entre los más vanguardistas de España, pero al menos lo sitúa en el el siglo XXI. Y es que no queda tan lejos -fue el pasado verano- cuando Gálvez exigió a los aficionados del Real Murcia acudir a por sus abonos con el dinero en efectivo (este año también se puede pagar con tarjeta), una imagen que no se volverá a repetir en un club que da pasos de gigante hacia la normalización.

Los precios Adultos Desde 270 euros de la tribuna preferente a los 95 de los fondos. Las butacas VIP cuestan 350 euros y 80 el abono peñista. Descuentos 25 % (estudiantes de la UMU), 20% (desempleados, joven, infantil y jugadores federados), 15% (ascendientes y hermanos de jugadores de la cantera) y 10% (familias de 3 miembros). Abono empresa 10 abonos de lateral a 500 euros, 25 a 1.000.

El Murcia, que cuenta con 6.500 abonados a falta de un mes para que arranque la Liga, puede pulverizar su mayor registro en Segunda B, que se produjo el año pasado, cuando los Gálvez cerraron la campaña con 10.775 carnés. Teniendo en cuenta que el 40% de los abonados del pasado curso aún no han renovado y que falta la actualización de los listados de cerca de 1.200 peñistas, no es una quimera que la entidad que preside Almela sobrepase esa cifra. 6.794, 5.127, 7.033, 7.800 y los mencionados 10.775 son los registros de socios de los últimos años en Segunda B.