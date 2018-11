El Murcia echa de menos Cobatillas

Los Gálvez no solo dejaron un Real Murcia asfixiado económicamente, sin un euro en la caja y con sus empleados y futbolistas sin cobrar. Su mala gestión también ha ocasionado que la primera plantilla grana haya tenido que emigrar de Cobatillas, su campo de entrenamiento, y que en las dos últimas semanas haya tenido que deambular por otros campos para poder ejercitarse. De hecho, se ha visto obligado a trasladarse momentáneamente a los campos de césped artificial de la Universidad de Murcia y una vez a la semana al complejo Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar, donde hacen la sesión más técnica y menos física en un campo de césped de primer nivel. Esta situación ha sumado para que los pupilos de Herrero hayan pegado un bajón físico y que algunos jugadores, que arrastran lesiones y molestias no hayan disfrutado de las mejores condiciones para su recuperación.

La mala gestión de Gálvez en el cuidado del campo, que ha sido resembrado por el nuevo Consejo, ha ayudado al bajón físico que sufre la plantilla

Además de encontrarse unas instalaciones que no habían sido limpiadas desde la primera semana de julio, el nuevo Consejo presidido por Txema Almela comprobó que los Gálvez no habían cumplido el plan de pagos previsto con la firma catalana Royalverd, la encargada de cuidar el estado del césped de los campos de Cobatillas y la Nueva Condomina, lo que había provocado que no recibieran los cuidados necesarios para la práctica de fútbol profesional, ni tampoco la pertinente resiembra que todo este tipo de instalaciones debe acometer a mediados del mes de octubre, aproximadamente. Esta firma, que se encarga de un buen número de campos de Primera y Segunda, hizo una excepción con el estadio murcianista, al que aplicó unos cuidados mínimos para que , aunque los granas no pudieran entrenar allí una vez por semana, al menos pudieran jugar los partidos oficiales en unas condiciones mínimas.

La nueva junta directiva del Murcia se encontró con una deuda de 76.000 euros con Royalverd y rápidamente se puso manos a la obra para intentar recuperar ambas instalaciones. Pagó 6.000 euros para la resiembra de Cobatillas y se comprometió a afrontar un plan de pagos para solucionar el resto de la deuda. En estos días, y previo pago de otros 14.000 euros, afrontará la resiembra de la Nueva Condomina, una instalación que el próximo 2 de diciembre tendrá que acoger el duelo ante el Jumilla, perteneciente a la jornada 15. El asunto del césped ha sido otro de los agujeros que el nuevo Consejo murcianista se ha encontrado. De hecho, actualmente, la comisión jurídica de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia estudia cómo rescindir de forma unilateral los contratos que unían a la entidad grana con la firma Fútbol Puro Consulting, de la que el exdirector general y deportivo Toni Hernández era apoderado. Esta empresa, con sede en Valencia, recibía todos los ingresos generados por la entidad.

La Nueva Condomina, previo pago de 12.000 euros a Royalverd, será resembrada en breve

Media nómina más

El nuevo Consejo no puede recibir ingresos publicitarios que tiene pendientes el club, ni tampoco generar nuevos contratos, hasta que se rompa esta vinculación que, según fuentes cercanas al Consejo, será la antesala a la toma de acciones civiles y penales contra todo el que fuera partícipe de una situación que ha perjudicado gravemente a la entidad grana. Mientras tanto, la primera plantilla grana entrenará esta semana en la Universidad de Murcia, aunque el jueves por la tarde se desplazará para acometer una sesión en Pinatar Arena. Si todo va bien, el próximo sábado podrá volver a hacer una sesión leve en el segundo campo de Cobatillas, ya que al principal le quedan algunos días más.

Además, en las próximas horas, el nuevo Consejo de Txema Almela va a acometer el pago del resto de la nómina de agosto a empleados y futbolistas, gracias a lo recaudado el pasado sábado y domingo en taquilla antes del derbi entre el Real Murcia y Cartagena. Una vez que lo haga, Almela, su Consejo y la Plataforma de Apoyo al Murcia habrá acometido el pago de 4 nóminas a los empleados y de una a los jugadores. Los futbolistas que lo tienen estipulado en sus contratos también han cobrado el mes de julio.