Alberto Lejárraga: «Al Murcia no se le puede decir que no»
SERGIO CONESA MURCIA Miércoles, 3 julio 2019

El Real Murcia sigue incorporando a jugadores de cara al inicio de la pretemporada, el próximo día 10, y ayer hizo oficial el fichaje del central murciano Edu Luna. El defensor de 24 años llega del Jumilla, con el que descendió la temporada pasada a Tercera, y destaca por su capacidad en el juego aéreo gracias a su estatura de 1,91 metros. Con el equipo vinícola disputó 20 partidos, todos ellos como titular. También tiene experiencia en Segunda B con el Arenas de Getxo en el grupo II.

En el centro de la defensa el equipo pimentonero tiene ahora mismo a Hugo Álvarez, Charlie Dean, Antonio Escribano y el propio Edu Luna. Además, Adrián Hernández reconoció que por sus características cuenta con Armando como central, si sigue en el equipo grana. En el caso de los dos primeros jugadores, la intención del Murcia es que salgan por sus elevados salarios, aunque los futbolistas de momento solo piensan en el inicio de la pretemporada en Cobatillas. «El Murcia no ha hecho ninguna oferta y están tranquilos, no hemos hablado de momento de su futuro», asegura su representante, Joaquín Vigueras. «Hugo no se va a presentar el primer o segundo día por problemas personales, cuenta con permiso del club, pero después estará allí. Los dos van a empezar la pretemporada y ya veremos lo que va pasando. En principio tienen contrato y son jugadores del Real Murcia», explica el agente murciano.

Y dentro del baile de salidas y llegadas, el club grana presentó ayer a otra de sus caras nuevas, la del guardameta Alberto Lejárraga, que procede del Recreativo Granada. El madrileño de 24 años destacó algunas de sus cualidades: «Me veo seguro en el juego aéreo y bajo palos creo que soy un portero de reflejos». En cuanto a la forma en la que se gestó su llegada a la capital del Segura, el arquero indicó que «desde el primer momento que me transmiten que el Murcia está interesado en mí es un orgullo enorme, sé lo que significa este club para la ciudad y diría que incluso para el fútbol español». Por todo ello considera que «a un club como el Murcia es imposible decirle que no» y añadió, tras dar una vuelta por la Nueva Condomina, que «es un club de Primera que está circunstancialmente en Segunda B».

Julio Algar habló sobre la situación en la portería, en la que cuenta con otros tres guardametas: Simón Ballester, Quique Cebria y Tanis Marcellán. «Desde el principio hablamos con ellos, porque íbamos a buscar un portero, para dar salida al resto, que es lo que vamos a intentar hacer con Simón y Quique. Tanis es un tema aparte que esta semana solucionaremos». El futuro de Tanis pasa por reducirse el sueldo para poder seguir en la Nueva Condomina y luchar por la titularidad con Lejárraga. En caso contrario el club le buscará una salida.

Higón llega al UCAM

El UCAM Murcia también anunció ayer una nueva incorporación para su proyecto de la próxima temporada, la del extremo derecho José Marco Higón. El jugador valenciano tiene 28 años y llega procedente del Badajoz, con el que ha jugado la promoción de ascenso a Segunda. Con el equipo del Nuevo Vivero disputó la pasada campaña 39 partidos y marcó 6 goles. Formado en la cantera del Levante, llegó a debutar en Primera con 19 años. También ha formado parte del Doxa Katokopias chipriota y ha vestido las camisetas del Alzira, Hospitalet, Torrevieja, Peralada y Coruxo. Higón se une a las incorporaciones de Christian Perales, Kevin Presa, Gianni y Álvaro Barbosa para el equipo que dirigirá Rubén Albés.