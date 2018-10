Gálvez: «El Murcia no es una ONG para subastar cuatro jamones y pulseras a un euro» Víctor Gálvez. / Guillermo Carrión/ AGM El actual presidente grana asegura que esta semana llegará casi un millón al club para pagar a jugadores, empleados, Iberdrola y otros acreedores JOSÉ OTÓN Martes, 30 octubre 2018, 03:29

Víctor Gálvez ha sido víctima de su propio discurso y de sus promesas. Desde que se acercó al club grana el pasado mes de abril, tiró de grandilocuencia para convencer al murcianismo, pero ahora pasa por su momento más bajo. «La gente cree que lo del músculo económico era solo cosa mía, pero los del músculo van a llegar esta semana. Son los mismos de los que yo hablé, son los empresarios que vienen ahora y son muy solventes. De aquí al 30 de junio hay que pagar 3 millones de euros», afirmó en Popular Televisión.

El de Molins asegura que todos los problemas del club grana se van a acabar: «Esta semana se va a empezar a pagar a empleados, futbolistas, Federación, Royalverd, jugadores del Imperial, limpieza, seguridad e Iberdrola. Es una inversión de 900.000 euros en el club que se comenzará a pagar al final de esta semana; y se pagará todo desde el Real Murcia». Gálvez explica por qué no ha pagado nada esta temporada: «Hemos hecho una ampliación más tarde de lo que teníamos previsto y el capital viene de fuera. Necesita unos días para llegar».

Gálvez es reticente a descifrar con exactitud la cuenta de lo pagado y lo ingresado desde que él llegó: «Exacto no lo puedo decir. No sé si hay a favor mío 500.000 o 600.000 euros, lo que sí sé es que se han pagado dos millones desde que yo estoy en el club».

El actual presidente grana afirmó que ahora no queda nada en caja: «El club tenía muchas deudas y yo he tenido que poner dinero. El Murcia no se mantiene con 750.000 euros de los abonos. Aquino costó 36.600 euros que hubo que pagar al Racing, más 40.000 que le di a él y 14.000 por cada una de las tres temporada que le pagué a su agente. Aquino ha costado 116.000 euros y cobra 8.500. El agente de Alfaro también cobró, igual que el jugador , que se llevó 10.000 euros por venir y 8.500 mensuales. Si quieres que venga gente multimillonaria, tienes que traer a estos jugadores. Ahora se hará una auditoría y se pondrá encima de la mesa».

Gálvez explicó por qué el Villarreal pagó a cinco exempleados del club el pasado verano: «He renegociado el contrato de Manu Trigueros, que sigue estando en vigor, aunque me adelantaron 160.000 euros para pagar ocho embargos, así que ahora se embarga menos. También estoy negociando con el Middlesbrough para que nos paguen 800.000 euros de los 1,2 millones que nos deben. Tengo que hacer que el club ingrese todo lo que pueda, buscando hasta el último céntimo», afirma el dirigente grana.

Cuatro semanas

Al empresario oriolano no le gusta todo el revuelo que se ha formado alrededor del Real Murcia: «Lo de las pulseras y las manifestaciones lo veo muy bien, pero habría que haber esperado cuatro semanas. Habrían entrado más millones al Real Murcia. El club no es ninguna ONG para subastar cuatro jamones y pulseras a un euro».