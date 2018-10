Los murcianistas calientan motores Asamblea extraordinaria de la Federación de Peñas del Real Murcia celebrada anoche / guillermo carrión / agm Torregrosa, Tornel, accionistas, peñistas y empresarios se movilizan para salvar al club grana JOSÉ OTÓN Martes, 16 octubre 2018, 02:58

El murcianismo está en ebullición. Por mucho que Víctor Gálvez y su entorno han filtrado de forma interesada que esta semana pagarán a la plantilla y empleados, pocos confían en los gestores oriolanos, que no han explicado con claridad los datos económicos de su gestión al frente de la entidad. Ni lo que no han pagado ni lo que han ingresado desde su llegada el pasado mes de abril. No hay nada que haga pensar que la actual situación de impagos vaya a cambiar y por eso grupos como los accionistas minoritarios liderados por Nacho Martínez Abarca, el grupo del notario Francisco Tornel y las peñas están buscando ya soluciones a una situación que, como dijo Víctor Curto la pasada semana, puede convertirse en «insostenible» no muy tarde.

La Fepemur citó ayer a todos sus presidentes con carácter urgente en busca de la «unidad de acción» y recursos para ayudar al Real Murcia

Tras muchas conversaciones paralelas, hoy puede ser el día definitivo para la puesta en marcha de una plataforma que pretende reunir a todos estos grupos que quieren salvar al Murcia. A falta de la cita que tendrá lugar esta tarde, la principal diferencia es el modo de actuación que propone cada grupo, el camino a seguir. Por un lado, hay una parte de estos actores que apuestan por entrar en el Consejo de Administración del Murcia, a través de la ampliación de capital en curso. Otra facción, sin embargo, considera innecesario acudir a la actual ampliación propuesta por Gálvez, por considerarla peligrosa e ilegal.

Este segundo grupo de murcianistas apuesta por apagar el actual incendio desde fuera de la entidad y esperar unos meses para poner en marcha otra ampliación segura y acorde a la legalidad. Otro de los grupos propone diseñar un plan de viabilidad que de verdad sea estimulante para los empresarios murcianos, que entienden que invertir en el Murcia, solo para pagar facturas generadas por Moro o Gálvez, es perder el dinero.

Entre los futuros socios de esta plataforma hay discrepancias: no todos creen en la ampliación

Esta plataforma que busca la salvación del Real Murcia fue ideada por el abogado Gabriel Torregrosa, desde hace unos meses uno de los grandes acreedores del club, quien pretende canalizar las inquietudes de los murcianistas y aglutinar diferentes ideas, al margen de la hipotética vuelta de García de la Vega a la entidad si el Juzgado de lo Mercantil de Murcia hace caso a sus peticiones y paraliza la ampliación de capital puesta en marcha por Gálvez y ata de pies y manos al actual Consejo de Administración. En el caso de la vuelta del mexicano, esta plataforma de nueva creación se reconocerá como una tercera vía y ejercerá un control para que el Murcia camine hacia la salvación.

Presidentes de 87 peñas

La sede de la Federación de Peñas Murcianistas fue anoche un hervidero. Casi la totalidad de los 87 presidentes de las agrupaciones granas se dieron cita en una asamblea extraordinaria urgente convocada para «fomentar una unidad de acción» con otros grupos murcianistas y para ponerse manos a la obra: «No queremos más parches, queremos una solución definitiva. Tenemos que defender el escudo y conservar la grandeza que ha tenido este club. Somos 11.000 abonados en una categoría como la Segunda B», dice Pablo Guzmán, presidente de los peñistas.

La cita sirvió para que cada uno de estos 87 grupos pusieran encima de la mesa sus propuestas, entre las que se encontraban, desde la movilización inmediata a otras como la creación de material del club grana destinado a la venta, la creación de un movimiento basado en el micromecenazgo, la financiación colectiva orientada a la generación de recursos o la búsqueda de patrocinios entre los empresarios ubicados en cada una de las localidades donde haya peñas granas. No es descartable que el próximo domingo haya protestas contra Gálvez si la actual situación no varía. Las peñas son partidarias de «prestar a los jugadores nuestro apoyo, pero no queremos desviar su atención».

La Federación de Peñas no quiere mostrarse ni del lado de Gálvez ni de García de la Vega: «Los aficionados lo que quieren es dirigentes que cumplan. Si García de la Vega cumple con lo que ha prometido, bienvenido sea. De lo contrario, estaremos enfrente, observando», dice un Pablo Guzmán sobre el gestor mexicano, que prefiere mantenerse al margen y que espera recuperar las llaves de la Nueva Condomina en los próximos días.